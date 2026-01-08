Іспанець перейшов на сонячні батареї і заробляє в 19 разів більше: як це можливо (відео)

Хосе Портільо, фермер із провінції Карміна в Іспанії, відмовився від вирощування пшениці на користь сонячних електростанцій, щоб багато і стабільно заробляти.

Здавши землю компаніям, які володіють сонячними електростанціями, він збільшив доходи зі своїх полів у 19 разів. Подробиці повідомляє видання Clickpetroleoegas.

Раніше дохід Хосе Портільо становив 100 євро з гектара під час збору врожаю, а після укладенням договору оренди з виробником сонячної енергії він отримує до 1900 євро з гектара. Це значно поліпшило його фінансове становище і дало можливість чоловікові отримати те, що раніше було занадто дорогим.

Через високі витрати на енергію і низькі виплати за зерно багато іспанських фермерів почали шукати більш передбачувану і прибуткову альтернативу. Дуже швидко здача землі в оренду під сонячні панелі стала трендом у сільських районах.

Багатьом фермерам подобається, що вони отримують стабільну і доволі високу плату за оренду за договорами з компаніями замість того, щоб щороку сподіватися на гарний урожай. Вони не бояться, що погода, клімат або низькі ціни на продукти вплинуть на їхній дохід.

Райони, які раніше виробляли продукти харчування, тепер виробляють електроенергію. Площа, відведена під вирощування сільськогосподарських культур, уже скоротилася на 20-30%, і багато хто вбачає в цьому не перевагу, а велику проблему, пов'язану зі збереженням історичних традицій і занепадом сільського господарства.

Можливо, скоро ситуація зміниться, адже сонячна енергія в Іспанії різко подешевшала. Через це багато компаній продають свої модулі.

Раніше писали, чи можна заробити на сонячних і вітрових електростанціях в Україні. Це не так просто, адже недоліки часто перевищують вигоду.