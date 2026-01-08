Худший бренд: какие ноутбуки больше всего разочаровали покупателей и почему

Acer cтала самой разочаровывающей маркой компьютеров по данным Американского индекса удовлетворенности клиентов за 2025 год.

У компании сложилась репутация производителя недолговечного оборудования с плохой поддержкой клиентов в вопросах ремонта, хотя во многих случаев эти риски компенсирует доступная цена. Рейтинг опубликован на сайте Американского индекса удовлетворенности клиентов (American Customer Satisfaction Index).

По сравнению с 2024 годом индекс удовлетворенности клиентов Acer снизился на 4%. Хотя бренд находится на последне месте в списке, показатели ухудшились у всех поставщиков, включая HP (-1%), Apple (-4%), Dell (-4%). Впрочем, 75% покупателей все еще довольны приобретением продукции Accer.

Как отмечает сайт BGR, компания Acer существует уже около пяти лет. Она продает компьютеры и компьютерные аксессуары, включая ноутбуки, игровые мониторы и клавиатуры, настольные компьютеры, планшеты, гарнитуры и аудиокомпоненты, и многое другое. Многие выбирают продукцию этого бренда из-за неплохого соотношения цены и качества.

При этом на сайте американской общественной организации Better Business Bureau (BBB) ​Acer получила всего одну звезду из пяти по оценкам клиентов. В отзывах они часто жалуются на поломки различных компонентов и крайне негативного опыта ремонта со стороны производителя.

Например, автор одного из отзывов написал, что дисплей выгорел спустя год использования, и ремонтировать пришлось за свой счет. В другом случае клиенту после ремонта прислали другой ноутбук.

В обсуждениях на Reddit, посвященных Acer, также упоминаются дешевые материалы, поломки оборудования и плохая гарантийная поддержка неисправных изделий. Таким образом желание сэкономить на покупке ноутбука, планшета или другого гаджета может обернуться большим разочарованием.

Аналитики заметили, что на торговой площадке Amazon многие товары Acer имеют рейтинг не менее 4 из 5 звезд. Можно предположить, что люди чаще оставляют положительные отзывы здесь, а в Better Business Bureau пишут лишь когда устройство ломается или возникают другие проблемы.

