Найгірший бренд: які ноутбуки найбільше розчарували покупців і чому

Acer стала маркою комп'ютерів, що найбільше розчаровує, за даними Американського індексу задоволеності клієнтів за 2025 рік.

У компанії склалася репутація виробника недовговічного обладнання з поганою підтримкою клієнтів у питаннях ремонту, хоча в багатьох випадках ці ризики компенсує доступна ціна. Рейтинг опубліковано на сайті Американського індексу задоволеності клієнтів (American Customer Satisfaction Index).

Порівняно з 2024 роком індекс задоволеності клієнтів Acer знизився на 4%. Хоча бренд перебуває на останньому місці в списку, показники погіршилися у всіх постачальників, включно з HP (-1%), Apple (-4%), Dell (-4%). Утім, 75% покупців усе ще задоволені придбанням продукції Accer.

Як зазначає сайт BGR, компанія Acer існує вже близько п'яти років. Вона продає комп'ютери та комп'ютерні аксесуари, включно з ноутбуками, ігровими моніторами та клавіатурами, настільними комп'ютерами, планшетами, гарнітурами та аудіокомпонентами, і багато іншого. Багато хто вибирає продукцію цього бренду через непогане співвідношення ціни та якості.

При цьому на сайті американської громадської організації Better Business Bureau (BBB) Acer отримала всього одну зірку з п'яти за оцінками клієнтів. У відгуках вони часто скаржаться на поломки різних компонентів і вкрай негативний досвід ремонту з боку виробника.

Наприклад, автор одного з відгуків написав, що дисплей вигорів через рік використання, і ремонтувати довелося власним коштом. В іншому випадку клієнту після ремонту надіслали інший ноутбук.

В обговореннях на Reddit, присвячених Acer, також згадуються дешеві матеріали, поломки обладнання та погана гарантійна підтримка несправних виробів. Таким чином бажання заощадити на покупці ноутбука, планшета або іншого гаджета може обернутися великим розчаруванням.

Аналітики помітили, що на торговельному майданчику Amazon багато товарів Acer мають рейтинг щонайменше 4 з 5 зірок. Можна припустити, що люди частіше залишають позитивні відгуки тут, а в Better Business Bureau пишуть лише коли пристрій ламається або виникають інші проблеми.

Розповідали також про найгірші телевізори 2025 року. Експерти назвали 5 моделей, які не варто купувати.