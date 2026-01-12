Прощайте, телевизоры Micro-LED: какие дисплеи заменят их в 2026 году и почему

Технология Micro-LED cтала популярнее, но все еще стоит очень дорого. Поэтому будущее телевизоров сейчас связывают с новыми дисплеями Micro RGB.

На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе показали, насколько качественными могут стать телевизоры благодаря RGB-cветодиодам. Издание BGR объяснило, почему Micro RGB должны превзойти Micro-LED.

Дисплеи Micro RGB используют очень маленькие красные зеленые или синее светодиоды, которые позволяют лучше контролировать яркость, контрастность и контроль. При этом они не излучают свет самостоятельно, как Micro-LED, и полагаются на подсветку, зато не требуют специального фильтра, как телевизоры с технологией квантовых точек.

По стандарту цветопередачи BT.2020 HDR предыдущие технологии отображения, основанные на квантовых точках обеспечивали точность около 85%. Однако первый телевизор Micro RGB от Samsung, появившийся на рынке в 2025 году, достиг 100%, что стало новым шагом вперед для технологий отображения, и другие компании последовали примеру.

Поскольку панели Micro RGB является достойным конкурентом Micro-LED, то телевизоры с ними вряд ли будут таким же дешевым, как модели LED или OLED начального уровня. Прошлогодняя модель Samsung по-прежнему стоит почти 30 000 долларов за 115-дюймовый экран. Однако можно ожидать, что новые телевизоры, которые выйду в 2026 году в этом году, будут меньше и дешевле.

В декабре LG представила свой первый телевизор Micro RGB. Они поступят в продажу в 2026 году с диагональю 75, 85 и 100 дюймов.

Писали также, что новую линейку телевизоров Micro RGB выпустит Samsung, среди них будут и модели с диагональю 55-65 дюймов. Эти устройство будут охватывать 100% цветовой гаммы BT.2020, а также обеспечат улучшенную четкость.