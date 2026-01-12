Прощавайте, телевізори Micro-LED: які дисплеї замінять їх у 2026 році і чому

Технологія Micro-LED стала популярнішою, але все ще коштує дуже дорого. Тому майбутнє телевізорів зараз пов'язують із новими дисплеями Micro RGB.

На виставці CES 2026 у Лас-Вегасі показали, наскільки якісними можуть стати телевізори завдяки RGB-світлодіодам. Видання BGR пояснило, чому Micro RGB мають перевершити Micro-LED.

Дисплеї Micro RGB використовують дуже маленькі червоні зелені або сині світлодіоди, які дають змогу краще контролювати яскравість, контрастність і контроль. При цьому вони не випромінюють світло самостійно, як Micro-LED, і покладаються на підсвічування, зате не потребують спеціального фільтра, як телевізори з технологією квантових точок.

За стандартом передачі кольору BT.2020 HDR попередні технології відображення, засновані на квантових точках забезпечували точність близько 85%. Однак перший телевізор Micro RGB від Samsung, що з'явився на ринку 2025 року, досяг 100%, що стало новим кроком уперед для технологій відображення, і інші компанії взяли приклад.

Відео дня

Оскільки панелі Micro RGB є гідним конкурентом Micro-LED, то телевізори з ними навряд чи будуть такими ж дешевими, як моделі LED або OLED початкового рівня. Торішня модель Samsung, як і раніше, коштує майже 30 000 доларів за 115-дюймовий екран. Однак можна очікувати, що нові телевізори, які вийдуть у 2026 році цього року, будуть меншими та дешевшими.

У грудні LG представила свій перший телевізор Micro RGB. Вони надійдуть у продаж у 2026 році з діагоналлю 75, 85 і 100 дюймів.

Писали також, що нову лінійку телевізорів Micro RGB випустить Samsung, серед них будуть і моделі з діагоналлю 55-65 дюймів. Ці пристрої охоплюватимуть 100% колірної гами BT.2020, а також забезпечать поліпшену чіткість.