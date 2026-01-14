Быстро зарядить гаджеты, когда нет света: эксперты посоветовали лучшие павербанки в 2026 году

Современные повербанки предлагают большую емкость в более компактных корпусах, а также поддерживают быструю зарядку, что особенно полезно во время веерных отключений света.

Эксперты выбрали четыре повербанка, которые стоит купить в 2026 году. Об их преимуществах рассказал портал Observer Voice.

Надежный повербанк Samsung

Литий-полимерный повербанк Samsung оснащен как сверхбыстрой зарядкой 25 Вт для проводного соединения, так и удобными опциями беспроводной зарядки. Емкости 10 000 мАч хватает, чтобы зарядить смартфон два-три раза.

Повербанк получил расширенные функции безопасности для защиты от перегрева, перезарядки и короткого замыкания. Наличие нескольких портов USB позволяет заряжать несколько устройств одновременно, а благодаря компактному размеру его удобно носить с собой.

Емкий повербанк Spigen

Повербанк Spigen емкостью 20 000 мАч способен обеспечить от четырех до пяти зарядок смартфона. Он использует высококачественные литий-полимерные элементы и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт через несколько портов USB.

Відео дня

Особенностью повербанка является прочный корпус, способный выдерживать падения, а также усовершенствованная система терморегуляции, которая гарантирует, что он будет оставаться прохладным во время интенсивного использования.

Карманный повербанк Xiaomi

Несмотря на компактные габариты, повербанк Xiaomi имеет емкость 20 000 мАч и способен обеспечить до пяти полных зарядок смартфона. Он оснащен быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт через два выходных порта и 12-слойной системой защиты от перегрузки по току, коротких замыканий и перепадов температуры.

"Тонкий корпус позволяет ему легко поместиться в кармане, что делает его идеальным спутником для пассажиров, студентов и путешественников, которым нужна значительная мощность без громоздкости, которая обычно ассоциируется с более крупными внешними аккумуляторами", — отмечают в издании.

Универсальный повербанк Ambrane

Повербанк Ambrane емкостью 10 000 мАч сочетает проводную быструю зарядку мощностью 22,5 Вт с магнитной беспроводной зарядкой MagSafe. Он обещает от двух до трех полных зарядок смартфона, а также поддерживает беспроводную зарядку.

Важно

Ваш повербанк может взорваться из-за этих привычек: эксперты рассказали, чего нельзя делать

По словам экспертов, этот повербанк использует премиальную литий-полимерную технологию и поддерживает протоколы Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Это гарантирует совместимость с широким спектром устройств, включая iPhone, Android, ноутбуки и смарт-часы. Также есть встроенные схемы безопасности, которые защищают от деградации аккумулятора.

Напомним, Ugreen представила повербанк MagFlow Qi2 с поддержкой беспроводной зарядки.

Фокус также сообщал, что в 2026 году ожидается выпуск самого тонкого в мире повербанка Nomad N1.