Быстро зарядить гаджеты, когда нет света: эксперты посоветовали лучшие павербанки в 2026 году
Современные повербанки предлагают большую емкость в более компактных корпусах, а также поддерживают быструю зарядку, что особенно полезно во время веерных отключений света.
Эксперты выбрали четыре повербанка, которые стоит купить в 2026 году. Об их преимуществах рассказал портал Observer Voice.
Надежный повербанк Samsung
Литий-полимерный повербанк Samsung оснащен как сверхбыстрой зарядкой 25 Вт для проводного соединения, так и удобными опциями беспроводной зарядки. Емкости 10 000 мАч хватает, чтобы зарядить смартфон два-три раза.
Повербанк получил расширенные функции безопасности для защиты от перегрева, перезарядки и короткого замыкания. Наличие нескольких портов USB позволяет заряжать несколько устройств одновременно, а благодаря компактному размеру его удобно носить с собой.
Емкий повербанк Spigen
Повербанк Spigen емкостью 20 000 мАч способен обеспечить от четырех до пяти зарядок смартфона. Он использует высококачественные литий-полимерные элементы и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт через несколько портов USB.
Особенностью повербанка является прочный корпус, способный выдерживать падения, а также усовершенствованная система терморегуляции, которая гарантирует, что он будет оставаться прохладным во время интенсивного использования.
Карманный повербанк Xiaomi
Несмотря на компактные габариты, повербанк Xiaomi имеет емкость 20 000 мАч и способен обеспечить до пяти полных зарядок смартфона. Он оснащен быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт через два выходных порта и 12-слойной системой защиты от перегрузки по току, коротких замыканий и перепадов температуры.
"Тонкий корпус позволяет ему легко поместиться в кармане, что делает его идеальным спутником для пассажиров, студентов и путешественников, которым нужна значительная мощность без громоздкости, которая обычно ассоциируется с более крупными внешними аккумуляторами", — отмечают в издании.
Универсальный повербанк Ambrane
Повербанк Ambrane емкостью 10 000 мАч сочетает проводную быструю зарядку мощностью 22,5 Вт с магнитной беспроводной зарядкой MagSafe. Он обещает от двух до трех полных зарядок смартфона, а также поддерживает беспроводную зарядку.Важно
По словам экспертов, этот повербанк использует премиальную литий-полимерную технологию и поддерживает протоколы Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. Это гарантирует совместимость с широким спектром устройств, включая iPhone, Android, ноутбуки и смарт-часы. Также есть встроенные схемы безопасности, которые защищают от деградации аккумулятора.
Напомним, Ugreen представила повербанк MagFlow Qi2 с поддержкой беспроводной зарядки.
Фокус также сообщал, что в 2026 году ожидается выпуск самого тонкого в мире повербанка Nomad N1.