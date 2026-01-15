Топ 5 самых ненадежных ноутбуков в мире: почему покупатели недовольны

Ноутбуки брендов Dell, HP, Acer, Asus и MSI разочаровали многих владельцев своей надежностью.

При выборе ноутбука покупатели часто ожидают, что они прослужат более трех лет без поломок, и некоторые модели не справляются с базовыми нагрузками. Издание BGR обнародовало рейтинг надежности ноутбуков, учитывая оценки по отзывам исследовательской организации Consumer Reports и результаты опроса PCMag Readers' Choice 2025.

Рейтинги дополняются отзывами с других авторитетных сайтов и комментариями пользователей на Reddit. В качестве примеров для каждой марки представлены ноутбуки с наивысшими оценками от Consumer Reports, которые оценивали их производительность, дисплей, эргономику, универсальность и время автономной работы, но эти индивидуальные показатели не учитывались при оценке брендов.

Dell

У компании широкий ассортимент продукции, есть как премиальные, так и бюджетные линейки. Как говорят пользователи, устройства Vostro и Inspiron не отличаются такой же прочностью, тогда как модели из дорогой потребительской линейки XPS в целом довольно надежны. Серии ноутбуков, ориентированные на бизнес, такие как Latitude и Precision, служат гораздо дольше и надежнее.

По версии Consumer Reports, лучшими ноутбуками Dell являются Dell Inspiron Plus 16 и Dell Latitude 7000, оба с 32 ГБ оперативной памяти. Судя по комментариям этого пользователя Reddit, последний будет более надежным ноутбуком.

Alienware, игровой бренд, принадлежащий Dell, не был включен в этот рейтинг, поскольку не получил оценки от PCMag, но его оценка от Consumer Reports еще ниже, чем у Dell.

HP

Даже самые лучшие ноутбуки HP имеют проблемы с петлями

Как и в случае с Dell, многочисленные линейки ноутбуков HP, похоже, негативно сказались на общем представлении о надежности бренда. Пользователи жалуются на проблемы с петлями ноутбуков HP из линеек ProBook, Elitebook или ZBook. Некоторые даже шутят, что название бренда расшифровывается как Hinge Problems (проблемы с петлями).

Acer

Acer Swift Go 14 cчитается одним из лучших ноутбуков бренда Фото: TechRadar

По надежности компания занимает место в середине нижней половины рейтинга, получив довольно низкие оценки как от Consumer Reports, так и от PCMag. В Reddit же общее мнение разделилось, многие хвалят ноутбуки Acer за надежность. Впрочем, некоторые говорят, что будто имеют склонность ломаться сразу после истечения гарантийного срока, который составляет три года.

Еще одним поводом для разногласий по поводу продукции тайваньского бренда является ноутбук Acer Swift Go 14. Это самый высоко оцененный ноутбук бренда по версии Consumer Reports, получивший также впечатляющие оценки от Rtings.com и TechRadar.

Asus

Ноутбук Asus Zenbook S 14 получил и хорогшие, и плохие отзывы Фото: cnet.com

Тайваньский производитель ноутбуков, чьи сравнительно низкие оценки надежности от Consumer Reports и PCMag не соответствуют отзывам в интернете. Например, пользователь с ником Mx-Adrian утверждал, что шарнир на его ноутбуке Asus Vivobook начал ломаться менее чем через три года при минимальной эксплуатации. Между тем, LaptopOutlet утверждает, что многие ноутбуки Asus могут прослужить более пяти лет при надлежащем уходе.

Как и HP, Asus находится в нижней половине рейтинга по среднему показателю надежности. Однако их ноутбук с самым высоким рейтингом в Consumer Reports — Asus Zenbook S 14 — с трудом попал в верхнюю половину рейтинга конкретных моделей.

MSI

Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI имеет проблемы с шарнирами Фото: notebookcheck.com

Один из самых противоречивых тайваньских брендов. У него второй самый низкий рейтинг надежности от Consumer Reports, но третий самый высокий от PCMag, отзывы в Reddit тоже неоднозначны. Как и у других брендов с большим количеством различных линеек, лучше всего служат дорогие модели высокого класса. Это подтверждает и пользователь Reddit UnionSlavStanRepublk, который отметил посредственное качество сборки и проблемы с шарнирами у более дешевых моделей игровых ноутбуков MSI.

Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI, получивший наивысший балл в рейтинге Consumer Reports, едва не попал в верхнюю половину списка представленных устройств благодаря отличным характеристикам производительности, однако большой 18-дюймовый экран увеличивает вероятность возникновения проблем с шарнирами.

