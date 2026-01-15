Топ 5 найбільш ненадійних ноутбуків у світі: чому покупці незадоволені

Ноутбуки брендів Dell, HP, Acer, Asus і MSI розчарували багатьох власників своєю надійністю.

Вибираючи ноутбук, покупці часто очікують, що вони прослужать понад три роки без поломок, та деякі моделі не справляються з базовими навантаженнями. Видання BGR оприлюднило рейтинг надійності ноутбуків, враховуючи оцінки за відгуками дослідницької організації Consumer Reports і результати опитування PCMag Readers' Choice 2025.

Рейтинги доповнюються відгуками з інших авторитетних сайтів і коментарями користувачів на Reddit. Як приклади для кожної марки представлено ноутбуки з найвищими оцінками від Consumer Reports, які оцінювали їхню продуктивність, дисплей, ергономіку, універсальність і час автономної роботи, але ці індивідуальні показники не враховувалися під час оцінювання брендів.

Dell

У компанії широкий асортимент продукції, є як преміальні, так і бюджетні лінійки. Як кажуть користувачі, пристрої Vostro та Inspiron не вирізняються такою самою міцністю, тоді як моделі з дорогої споживчої лінійки XPS загалом доволі надійні. Серії ноутбуків, орієнтовані на бізнес, як-от Latitude і Precision, служать набагато довше і надійніше.

За версією Consumer Reports, найкращими ноутбуками Dell є Dell Inspiron Plus 16 і Dell Latitude 7000, обидва з 32 ГБ оперативної пам'яті. Судячи з коментарів цього користувача Reddit, останній буде надійнішим ноутбуком.

Alienware, ігровий бренд, що належить Dell, не був включений до цього рейтингу, оскільки не отримав оцінки від PCMag, але його оцінка від Consumer Reports ще нижча, ніж у Dell.

HP

Навіть найкращі ноутбуки HP мають проблеми з петлями

Як і у випадку з Dell, численні лінійки ноутбуків HP, схоже, негативно позначилися на загальному уявленні про надійність бренду. Користувачі скаржаться на проблеми з петлями ноутбуків HP з лінійок ProBook, Elitebook або ZBook. Деякі навіть жартують, що назва бренду розшифровується як Hinge Problems (проблеми з петлями).

Acer

Acer Swift Go 14 вважається одним із найкращих ноутбуків бренду Фото: TechRadar

За надійністю компанія посідає місце в середині нижньої половини рейтингу, отримавши досить низькі оцінки як від Consumer Reports, так і від PCMag. У Reddit ж загальна думка розділилася, багато хто хвалить ноутбуки Acer за надійність. Утім, дехто каже, що ніби мають схильність ламатися одразу після закінчення гарантійного терміну, який становить три роки.

Ще одним приводом для розбіжностей з приводу продукції тайванського бренду є ноутбук Acer Swift Go 14. Це найбільш високо оцінений ноутбук бренду за версією Consumer Reports, який отримав також вражаючі оцінки від Rtings.com і TechRadar.

Asus

Ноутбук Asus Zenbook S 14 отримав і хороші, і погані відгуки Фото: cnet.com

Тайванський виробник ноутбуків, чиї порівняно низькі оцінки надійності від Consumer Reports і PCMag не відповідають відгукам в інтернеті. Наприклад, користувач із ніком Mx-Adrian стверджував, що шарнір на його ноутбуці Asus Vivobook почав ламатися менш ніж за три роки за мінімальної експлуатації. Тим часом, LaptopOutlet стверджує, що багато ноутбуків Asus можуть прослужити понад п'ять років за належного догляду.

Як і HP, Asus перебуває в нижній половині рейтингу за середнім показником надійності. Однак їхній ноутбук із найвищим рейтингом у Consumer Reports — Asus Zenbook S 14 — ледве потрапив у верхню половину рейтингу конкретних моделей.

MSI

Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI має проблеми з шарнірами Фото: notebookcheck.com

Один із найсуперечливіших тайванських брендів. У нього другий найнижчий рейтинг надійності від Consumer Reports, але третій найвищий від PCMag, відгуки в Reddit теж неоднозначні. Як і в інших брендів з великою кількістю різних лінійок, найкраще служать дорогі моделі високого класу. Це підтверджує і користувач Reddit UnionSlavStanRepublk, який відзначив посередню якість збірки і проблеми з шарнірами у дешевших моделей ігрових ноутбуків MSI.

Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI, який отримав найвищий бал у рейтингу Consumer Reports, ледь не потрапив до верхньої половини списку представлених пристроїв завдяки чудовим характеристикам продуктивності, проте великий 18-дюймовий екран збільшує вірогідність виникнення проблем із шарнірами.

