Самый быстрый дрон Peregreen V4 установил мировой рекорд: в чем его секрет (видео)

Люк и Майк Белл из Южной Африки повторно установили мировой рекорд Гиннесса со сверхбыстрым квадрокоптером Peregreen V4.

Во время испытаний дрон, напечатанный на 3D-принтере, развил максимальную скорость 657,59 км/ч. Люк Белл поделился историей своего нового успеха в ролике, опубликованном на YouTube.

Устанавливая рекорд, Peregreen V4 летел в противоположных направлениях, чтобы исключить помощь ветра, как это принято. Средняя максимальная скорость составила 657,59 км/ч (408 миль/ч), что стало новым мировым рекордом самой высокой скорости относительно земли для квадрокоптера с дистанционным управлением и питанием от батареи.

Люк и Майк Белл в июне 2024 года установили рекорд c дроном Peregreen 2, развившим скорость 480 км/ч, а после подняли планку в октябре 2025 года с 585 км/ч на Peregreen 3. В декабре 2025 года инженер из Австралии Бенджамин Биггс побил рекорд, разогнав беспилотник до 626 км/ч, но Беллы превзошли этот показатель и снова стали лидерами.

Дрон Peregreen V4, сочетающий четыре электромотора с реактивной тягой, был создан Люком Беллом, аэровидеооператором из Кейптауна, Южная Африка, при помощи его отца, Майка. С момента создания первой версии прошло уже два года, и родственники постоянно дорабатывали свой летательный аппарат. Они также создали отдельный дрон на солнечных батареях, летающий не так быстро, зато гораздо дольше.

Беллы смогли быстро создавать и тестировать новые прототипы при помощи 3D-печати. Дрон Peregreen V4 был изготовлен с помощью высокоскоростного двухсоплового принтера H2D от Bambu Lab, что позволило команде использовать разные материалы для хвоста и крепления камеры.

По сравнению с третьей версией, Peregreen V4 получил новый дизайн и усовершенствованные аппаратные компоненты, например, бесщеточные двигатели T-Motor 3120 для повышения надежности, в паре с обмотками 900 кВ (вместо 800 кВ в предыдущей версии) для увеличения скорости вращения. Питание дрона обеспечил новые литий-ионные полимерные аккумуляторы, дольше поддерживающие максимальную мощность.

Ранее эксперты раскрыли секрет скорости дронов Peregreen, созданных Беллами. Он кроется в водяной системе охлаждения, которую теоретически можно перенять для военных БПЛА-перехватчиков.

Тем временем, Россия разрабатывает реактивный дрон "Герань-5" со скоростью до 600 км/ч. По мнению военного эксперта Сергея Бескрестнова, он больше похож на ракету своей формой и может лететь на 1500 км.