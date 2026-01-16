Найшвидший дрон Peregreen V4 встановив світовий рекорд: у чому його секрет (відео)

Люк і Майк Белл із Південної Африки повторно встановили світовий рекорд Гіннесса з надшвидким квадрокоптером Peregreen V4.

Під час випробувань дрон, надрукований на 3D-принтері, розвинув максимальну швидкість 657,59 км/год. Люк Белл поділився історією свого нового успіху в ролику, опублікованому на YouTube.

Встановлюючи рекорд, Peregreen V4 летів у протилежних напрямках, щоб виключити допомогу вітру, як це прийнято. Середня максимальна швидкість становила 657,59 км/год (408 миль/год), що стало новим світовим рекордом найвищої швидкості відносно землі для квадрокоптера з дистанційним керуванням і живленням від батареї.

Люк і Майк Белл у червні 2024 року встановили рекорд із дроном Peregreen 2, який розвинув швидкість 480 км/год, а після підняли планку в жовтні 2025 року з 585 км/год на Peregreen 3. У грудні 2025 року інженер з Австралії Бенджамін Біггс побив рекорд, розігнавши безпілотник до 626 км/год, але Белли перевершили цей показник і знову стали лідерами.

Дрон Peregreen V4, що поєднує чотири електромотори з реактивною тягою, був створений Люком Беллом, аеровідеооператором з Кейптауна, Південна Африка, за допомогою його батька, Майка. З моменту створення першої версії минуло вже два роки, і родичі постійно допрацьовували свій літальний апарат. Вони також створили окремий дрон на сонячних батареях, що літає не так швидко, зате набагато довше.

Белли змогли швидко створювати і тестувати нові прототипи за допомогою 3D-друку. Дрон Peregreen V4 був виготовлений за допомогою високошвидкісного двосоплового принтера H2D від Bambu Lab, що дало змогу команді використовувати різні матеріали для хвоста і кріплення камери.

Порівняно з третьою версією, Peregreen V4 отримав новий дизайн і вдосконалені апаратні компоненти, наприклад, безщіткові двигуни T-Motor 3120 для підвищення надійності, в парі з обмотками 900 кВ (замість 800 кВ у попередній версії) для збільшення швидкості обертання. Живлення дрона забезпечив нові літій-іонні полімерні акумулятори, що довше підтримують максимальну потужність.

Раніше експерти розкрили секрет швидкості дронів Peregreen, створених Белламі. Він криється у водяній системі охолодження, яку теоретично можна перейняти для військових БПЛА-перехоплювачів.

Тим часом, Росія розробляє реактивний дрон "Герань-5" зі швидкістю до 600 км/год. На думку військового експерта Сергія Бескрестнова, він більше схожий на ракету своєю формою і може летіти на 1500 км.