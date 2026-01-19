Деньги на ветер: эксперт раскрыл, какие телевизоры не стоит покупать в 2026 году

OLED-телевизоры долго считались эталоном качества, но в ближайшее время их лучше не покупать.

Лучше подождать конца 2026 или даже до 2027 года, когда новые технологии станут более доступными. Такой совет опытный технологический журналист Роджер Фингас дал в статье для Pocket-lint.

Индустрия достигла переходного этапа, и совсем скоро на рынке появятся телевизоры, которые превосходят модели с панелями OLED по качеству изображения и по надежности. Эксперт рекомендует подождать с покупкой как минимум до ноября 2026 года. К тому времени компании сделают все важные анонсы года, и многие новинки уже появится в магазинах.

Эволюция HDR: новые технологии от Dolby и Samsung

За последние несколько месяцев были анонсированы не сразу два новых стандарта для контента с расширенным динамическим диапазоном (HDR): Dolby Vision 2 и HDR10+ Advanced. Через пару лет поддержка этих стандартов может иметь решающее значение, и лучше подождать, пока они появятся.

Главным преимуществом обоих форматов заключается в расширенных метаданных. Dolby предоставляет киностудиям больше контроля, чем когда-либо прежде. Предполагается, что Vision 2 поможет сохранить художественный замысел независимо от типа телевизора.

HDR10+ Advanced в большей степени полагается на алгоритмы на основе искусственного интеллекта, но по-прежнему включает расширенные метаданные, призванные помочь создателям контента.

Обе технологии улучшают тональное отображение, а в случае Vision 2 эффект от технологии Precision Black может быть впечатляющим. На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе ночная сцена в одном из фильмов показала значительно большую детализацию без излишней яркости на светлых участках.

Dolby Vision 2 и HDR10+ Advanced так пытаются исправить функцию сглаживания движений, которую часто отключают, поскольку она создает эффект "мыльной оперы", когда кадры кажутся снятыми на дешевые видокамеры. Новые стандарты позволяют лучше управлять изображением для этого.

Загвоздка в том, что хотя некоторые телевизоры, поддерживающие Vision 2, уже выпущены, они все еще ждут беспроводных обновлений, и значительного количества совместимых моделей не будет до конца 2026 года. Что касается HDR10+ Advanced, то даже примерных сроков пока нет.

Mini-LED RGB и MicroLED

OLED-телевизоры никуда не денутся в ближайшее время, но в 2026 году они могут уступить лидерство двум относительно новым технологиям. Они обещают лучшее изображение, но пока стоят очень дорого. Прогнозируется, что спустя некоторое время цены снизятся.

Обычые панели Mini-LED используют цветовые фильтры, а RGB mini-LED имеет отдельные красные, зеленые и синие светодиоды, что обеспечивает более широкий цветовой охват, превосходную яркость и точное локальное затемнение. Технология уже позволяет почти идеально передавать цвета по стандарту BT.2020, превзойдя OLED.

Технология MicroLED еще лучше, поскольку она воспроизводит способность OLED включать и выключать отдельные пиксели для достижения идеального контраста. А поскольку и эта технология, и RGB mini-LED используют исключительно синтетические материалы, а не что-либо органическое, они не подвержены выгоранию пикселей или снижению яркости, о которых я упоминал во вступлении.

Ранее писали, какие телевизоры эксперты советуют купить в 2026 году. Sony, LG, Samsung и другие бренды выпустят в продажу много интересных моделей.

В декабре LG представила первый телевизор Micro RGB. Он получил обработку кадров на основе ИИ для улучшения изображения.