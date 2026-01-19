Гроші на вітер: експерт розкрив, які телевізори не варто купувати у 2026 році

OLED-телевізори довго вважалися еталоном якості, але найближчим часом їх краще не купувати.

Краще почекати кінця 2026 або навіть до 2027 року, коли нові технології стануть доступнішими. Таку пораду досвідчений технологічний журналіст Роджер Фінгас дав у статті для Pocket-lint.

Індустрія досягла перехідного етапу, і зовсім скоро на ринку з'являться телевізори, які перевершують моделі з панелями OLED за якістю зображення і за надійністю. Експерт рекомендує почекати з покупкою щонайменше до листопада 2026 року. На той час компанії зроблять всі важливі анонси року, і багато новинок вже з'явиться в магазинах.

Еволюція HDR: нові технології від Dolby і Samsung

За останні кілька місяців було анонсовано одразу два нових стандарти для контенту з розширеним динамічним діапазоном (HDR): Dolby Vision 2 і HDR10+ Advanced. Через пару років підтримка цих стандартів може мати вирішальне значення, і краще почекати, поки вони з'являться.

Головною перевагою обох форматів полягає в розширених метаданих. Dolby надає кіностудіям більше контролю, ніж будь-коли раніше. Передбачається, що Vision 2 допоможе зберегти художній задум незалежно від типу телевізора.

HDR10+ Advanced більшою мірою покладається на алгоритми на основі штучного інтелекту, але, як і раніше, містить розширені метадані, покликані допомогти творцям контенту.

Обидві технології покращують тональне відображення, а у випадку Vision 2 ефект від технології Precision Black може бути вражаючим. На виставці CES 2026 у Лас-Вегасі нічна сцена в одному з фільмів показала значно більшу деталізацію без зайвої яскравості на світлих ділянках.

Dolby Vision 2 і HDR10+ Advanced так намагаються виправити функцію згладжування рухів, яку часто відключають, оскільки вона створює ефект "мильної опери", коли кадри здаються знятими на дешеві відокамери. Нові стандарти дають змогу краще керувати зображенням для цього.

Заковика в тому, що хоча деякі телевізори, що підтримують Vision 2, вже випущені, вони все ще чекають бездротових оновлень, і значної кількості сумісних моделей не буде до кінця 2026 року. Що стосується HDR10+ Advanced, то навіть приблизних термінів поки немає.

Mini-LED RGB і MicroLED

OLED-телевізори нікуди не подінуться найближчим часом, але у 2026 році вони можуть поступитися лідерством двом відносно новим технологіям. Вони обіцяють краще зображення, але поки коштують дуже дорого. Прогнозується, що через деякий час ціни знизяться.

Звичайні панелі Mini-LED використовують колірні фільтри, а RGB mini-LED має окремі червоні, зелені та сині світлодіоди, що забезпечує ширше колірне охоплення, чудову яскравість і точне локальне затемнення. Технологія вже дозволяє майже ідеально передавати кольори за стандартом BT.2020, перевершивши OLED.

Технологія MicroLED ще краща, оскільки вона відтворює здатність OLED вмикати і вимикати окремі пікселі для досягнення ідеального контрасту. А оскільки і ця технологія, і RGB mini-LED використовують виключно синтетичні матеріали, а не що-небудь органічне, вони не схильні до вигоряння пікселів або зниження яскравості, про які я згадував у вступі.

Раніше писали, які телевізори експерти радять купити у 2026 році. Sony, LG, Samsung та інші бренди випустять у продаж багато цікавих моделей.

У грудні LG представила перший телевізор Micro RGB. Він отримав обробку кадрів на основі ШІ для поліпшення зображення.