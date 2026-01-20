Телефон может заряжаться гораздо быстрее: топ 3 ошибки, замедляющие процесс

Люди часто допускают простые ошибки и не получают максимально быстрой зарядки устройств через USB-C.

Способность компьютера, ноутбука или смартфона заряжаться с определенной мощностью вовсе не означает, что она будет поддерживаться постоянно. Издание Make Use Of рассказало, какие ошибки этому препятствуют.

Неподходящий адаптер

Для достижения максимальной скорости зарядки, указанной для устройства, необходим соответствующий кабель и адаптер. Если они недостаточно мощные, то батарея все равно будет заряжаться, но медленнее. Однако если мощность адаптера выше, то это не страшно, ведь устройство будет заряжаться с максимально доступной для него скоростью.

Во многих случаях смартфоны поставляются со стандартным зарядным адаптером в комплекте, обеспечивающим мощность ниже максимальной. Чтобы раскрыть весь потенциал, требуется купить дополнительный адаптер быстрой зарядки от того же или другого производителя.

Например, Samsung Galaxy S25 Ultra поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт, однако поставляется вовсе без адаптера в коробке, только с фирменным кабелем. OnePlus, напротив, включает в комплект адаптер для быстрой зарядки.

Адаптеры зарядных устройств имеют разную мощность Фото: Скриншот

Кабель для быстрой зарядки

Дешевый и медленный кабель тоже замедляет зарядку, даже если подключен к достаточно мощному адаптеру. Лучше всего покупать кабель с характеристиками, соответствующими вашему устройству, поддерживающий технологии USB Power Delivery (PD) или Qualcomm Quick Charge.

Следует также учитывать напряжение, которое скорость электрического тока через кабель. Кабель с напряжением 10 В теоретически должен заряжать совместимое устройство быстрее, чем кабель на 5 В.

Если устройство поддерживает проводную зарядку мощностью до 60 Вт, то кабеля с силой тока 3 А будет достаточно. Для устройств, поддерживающих до 100 Вт, например, ноутбуков, ищите кабель на 5 А.

Большинство новейших премиум-смартфонов поставляются с кабелем, поддерживающим быструю зарядку, но люди часто используют сторонние кабели в машине или за пределами дома. Вполне вероятно, что смартфон или ноутбук будет заряжаться медленнее.

Толщина и длина тоже имеют значение. Более толстые кабели меньшего сечения обеспечивают более эффективную передачу энергии. Чем длиннее кабель, тем выше потеря мощности. Более короткий, но более качественный кабель может быстрее заряжать аккумулятор.

Выбор USB-кабеля имеет большое значение для зарядки Фото: Make Use Of

Зарядка в плохих условиях

Устройства под прямыми солнечными лучами и при высокой температуре воздуха могут заряжаться медленее, особенно если чехол мешает рассеивать тепло. Для эффективной зарядки стоит держать телефон в темном прохладном месте. Стоит также следить, чтобы приложения не работали в фоновом режиме.

Ранее инженеры представили новую технологию зарядки устройств без кабелей. В ее основе лежит генератор, создающий специальное силовое поле.

До этого эксперты объяснили, можно ли ставить смартфон на зарядку на ночь. Страх пожара или деградации батареи возник не на пустом месте.