Телефон може заряджатися набагато швидше: топ 3 помилки, що уповільнюють процес

Люди часто припускаються простих помилок і не отримують максимально швидкої зарядки пристроїв через USB-C.

Здатність комп'ютера, ноутбука чи смартфона заряджатися з певною потужністю зовсім не означає, що вона підтримуватиметься постійно. Видання Make Use Of розповіло, які помилки цьому перешкоджають.

Невідповідний адаптер

Для досягнення максимальної швидкості заряджання, зазначеної для пристрою, необхідний відповідний кабель і адаптер. Якщо вони недостатньо потужні, то батарея все одно заряджатиметься, але повільніше. Однак якщо потужність адаптера вища, то це не страшно, адже пристрій заряджатиметься з максимально доступною для нього швидкістю.

У багатьох випадках смартфони постачаються зі стандартним зарядним адаптером у комплекті, що забезпечує потужність, нижчу за максимальну. Щоб розкрити весь потенціал, потрібно купити додатковий адаптер швидкої зарядки від того ж або іншого виробника.

Наприклад, Samsung Galaxy S25 Ultra підтримує дротову зарядку потужністю до 45 Вт, однак поставляється зовсім без адаптера в коробці, тільки з фірмовим кабелем. OnePlus, навпаки, містить у комплекті адаптер для швидкого заряджання.

Адаптери зарядних пристроїв мають різну потужність Фото: Скриншот

Кабель для швидкого заряджання

Дешевий і повільний кабель теж уповільнює заряджання, навіть якщо під'єднаний до досить потужного адаптера. Найкраще купувати кабель із характеристиками, що відповідають вашому пристрою, який підтримує технології USB Power Delivery (PD) або Qualcomm Quick Charge.

Слід також зважати на напругу, яка швидкість електричного струму через кабель. Кабель із напругою 10 В теоретично має заряджати сумісний пристрій швидше, ніж кабель на 5 В.

Якщо пристрій підтримує дротову зарядку потужністю до 60 Вт, то кабелю із силою струму 3 А буде достатньо. Для пристроїв, що підтримують до 100 Вт, наприклад, ноутбуків, шукайте кабель на 5 А.

Більшість новітніх преміум-смартфонів постачаються з кабелем, що підтримує швидке заряджання, але люди часто використовують сторонні кабелі в машині або за межами дому. Цілком імовірно, що смартфон або ноутбук буде заряджатися повільніше.

Товщина і довжина теж мають значення. Більш товсті кабелі меншого перерізу забезпечують більш ефективну передачу енергії. Що довший кабель, то вища втрата потужності. Коротший, але якісніший кабель може швидше заряджати акумулятор.

Вибір USB-кабелю має велике значення для заряджання Фото: Make Use Of

Зарядка в поганих умовах

Пристрої під прямими сонячними променями та за високої температури повітря можуть заряджатися повільніше, особливо якщо чохол заважає розсіювати тепло. Для ефективного заряджання варто тримати телефон у темному прохолодному місці. Варто також стежити, щоб додатки не працювали у фоновому режимі.

