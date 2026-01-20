Отключения света не страшны: незаметный павербанк Anker Nano быстро зарядит смартфоны

Портативное устройство Anker Nano Slim комфортно заряжает смартфоны с поддержкой технологии Qi2, что может быть очень полезно при перебоях с электроснабжением в Украине.

Благодаря толщине всего 8,6 мм, он очень незаметный и больше напоминает кошелек, чем павербанк, но при этом служит дополнительной батареей. Возможности Anker Nano Slim журналист Бредли Чемберс оценил в обзоре для портала 9toMac.

Он протестировал устройство вместе с iPhone 17 Pro, чтобы компенсировать разницу во времени работы по сравнению с большим смартфоном из этой же серии. Повербанк такой тонкий, что его можно прикрепить к смартфону и по-прежнему использовать его одной рукой без особых усилий.

Однако главное преимущество Anker Nano заключается в высокой скорости беспроводной зарядки. Оно сертифицированно по стандарту Qi2 и обеспечивает полную мощность MagSafe — 15 Вт, тогда как большинство тонких батарей по-прежнему ограничены скоростью зарядки в 7,5 Вт.

Відео дня

Anker Nano с емкостью 5000 мАч может с 0% зарядить:

iPhone 15 и 15 Pro — до 91%;

iPhone 14 и 14 Pro — 91%;

iPhone 15 Pro Max — 65%;

iPhone 14 Pro Max — 70%.

Повербанк также оснащен портом USB-C с входной и выходной мощностью 20 Вт. Полная зарядка самого Anker Nano до полного заряда занимает чуть меньше двух часов.

По мнению обозревателя, этот повербанк не подойдет для тех, кому нужен запас энергии на несколько дней, например, во время путешествий в горы. Он создан для повседневного использования, чтобы всегда быть под рукой на случай, если батарея разрядилась в неподходящий момент. В Украине повербанк Anker Nano на 5000 мАч можно купить по цене около 3000 грн.

Ранее писали о лучших павербанках для ноутбуков, которые помогут работать даже при отключениях света. При выборе нужно учесть семь параметров.

Тем временем на рынке появился первый твердотельный павербанк SolidSafe 5K от компании BMX. Он поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi2.