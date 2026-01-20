Відключення світла не страшні: непомітний павербанк Anker Nano швидко зарядить смартфони

Портативний пристрій Anker Nano Slim комфортно заряджає смартфони з підтримкою технології Qi2, що може бути дуже корисним під час перебоїв з електропостачанням в Україні.

Завдяки товщині всього 8,6 мм, він дуже непомітний і більше нагадує гаманець, ніж павербанк, але при цьому служить додатковою батареєю. Можливості Anker Nano Slim журналіст Бредлі Чемберс оцінив в огляді для порталу 9toMac.

Він протестував пристрій разом з iPhone 17 Pro, щоб компенсувати різницю в часі роботи порівняно з великим смартфоном з цієї ж серії. Повербанк такий тонкий, що його можна прикріпити до смартфона і як і раніше використовувати його однією рукою без особливих зусиль.

Однак головна перевага Anker Nano полягає у високій швидкості бездротової зарядки. Він сертифікований за стандартом Qi2 і забезпечує повну потужність MagSafe — 15 Вт, тоді як більшість тонких батарей, як і раніше, обмежені швидкістю зарядки в 7,5 Вт.

Відео дня

Anker Nano з ємністю 5000 мАг може з 0% зарядити:

iPhone 15 і 15 Pro — до 91%;

iPhone 14 і 14 Pro — 91%;

iPhone 15 Pro Max — 65%;

iPhone 14 Pro Max — 70%.

Повербанк також оснащений портом USB-C із вхідною і вихідною потужністю 20 Вт. Повна зарядка самого Anker Nano до повного заряду займає трохи менше двох годин.

На думку оглядача, цей повербанк не підійде для тих, кому потрібен запас енергії на кілька днів, наприклад, під час подорожей у гори. Він створений для повсякденного використання, щоб завжди бути під рукою на випадок, якщо батарея розрядилася в невідповідний момент. В Україні повербанк Anker Nano на 5000 мАг можна купити за ціною близько 3000 грн.

Раніше писали про найкращі павербанки для ноутбуків, які допоможуть працювати навіть у разі вимкнення світла. Під час вибору потрібно врахувати сім параметрів.

Тим часом на ринку з'явився перший твердотільний павербанк SolidSafe 5K від компанії BMX. Він підтримує бездротову зарядку за стандартом Qi2.