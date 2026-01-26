Больше вреда, чем пользы: 5 вещей, которые никогда не следует делать с Android-смартфонами

За два десятилетия существования Android пользователи телефонов выработали плохие привычки, которые уже передают из поколения в поколение. Некоторых ошибок очень легко избежать, чтобы улучшить работу устройства.

Завершение фоновых процессов, загрузка приложений, обновление системы, выдача разрешений и зарядка через USB-порты могут принести больше проблем, чем пользы. Издание How to Geek посоветовало, чего никогда не стоит делать со смартфонами на Android.

Закрытие фоновых приложений

С момента запуска Android существовало заблуждение, что ручное завершение работы фоновых программ улучшает производительность и увеличивает время работы батареи. Вероятно, такая логика перешла от пользователей компьютеров, где лишние программы действительно можно закрыть, освободив оперативную память.

Некоторые устанавливают специальные приложения, такие как Task Killer, чтобы закрывать другие приложения, работающие на фоне, а в более новых версиях Android такая функция предусмотрена по умолчанию. Однако не обязательно постоянно это делать, более того, часто это даже вредно. Дело в том, что Android был специально разработан для автоматического управления ресурсами, и вмешательство может навредить.

После принудительного закрытия приложения телефону приходится прилагать больше усилий, чтобы перезапустить его заново, что потребляет больше энергии, чем если бы программа ожидала в фоновом режиме. Конечно, если программа зависла или ведет себя неправильно, ее стоит закрыть, но в противном случае стоит позволить операционной системе выполнять свою работу.

Загрузка программ из ненадежных источников

В отличие от iOS, Android позволяет устанавливать приложения из любых источников, а не только стандартного магазина Google Play Store. Компании Google пытались ограничить это, но отказался от своих планов после бурной реакции.

Тем не менее, возможность установки программ из неизвестных источников по умолчанию отключена на всех телефонах Android, и на это есть веская причина. Google Play Protect может выявлять проблемы при загрузке, но она не такая комплексная, как протоколы безопасности Play Store. Таким образом можно установить пиратскую подделку или вообще "вирус".

Смартфоны на Android могут запускать много приложений Фото: Phone Arena

Важные обновления безопасности

Большие обновления версий, такие как переход с Android 15 на 16, привлекают всеобщее внимание, но есть и меньшие обновления, касающиеся исключительно исправления ошибок и уязвимостей системы безопасности. Программное обеспечение никогда не будет идеальным, и время от времени в нем находятся уязвимые места.

Google использует небольшие обновления для быстрого решения проблем, как только о них становится известно. Установка обновлений безопасности очень важна для долгосрочной работы вашего телефона. По той же причине не рекомендуется использовать телефоны после истечения срока их поддержки.

Без актуальных исправлений уязвимости остаются открытыми, и смартфоны могут взломать вследствие хакерских атак, поэтому не стоит пропускать даже небольшие обновления.

Разрешения на все

В первых версиях Android приложения могли получать доступ к большому количеству личной информации и информации об устройстве без ведома пользователей. Со временем доступ к контактам, журналам вызова, камере, микрофонам, геолокации заблокировали по умолчанию, и на каждый из них приложения запрашивают разрешение.

Проблема заключается в том, что приложения делают очень много таких запросов при первой настройке, поэтому легко потерять терпение и разрешить абсолютно все, лишь бы только быстрее перейти к использованию. Стоит убедиться, что каждое разрешение необходимо для работы приложения, во многих случаях оно все равно будет работать даже без части разрешений.

Ранее писали, что обновление Android 16 привело к сбоям в работе смартфонов. Некоторые пользователи сообщили, что приложения внезапно прекращают работать.