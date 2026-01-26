Більше шкоди, ніж користі: 5 речей, яких ніколи не слід робити з Android-смартфонами

За два десятиліття існування Android користувачі телефонів виробили погані звички, які вже передають з покоління у покоління. Деяких помилок дуже легко уникнути, щоб покращити роботу пристрою.

Завершення фонових процесів, завантаження застосунків, оновлення системи, видача дозволів та заряджання через USB-порти можуть принести більше проблем, ніж користі. Видання How to Geek порадило, чого ніколи не варто робити зі смартфонами на Android.

Закриття фонових застосунків

З моменту запуску Android існувала хибна думка, що ручне завершення роботи фонових програм покращує продуктивність і збільшує час роботи батареї. Ймовірно, така логіка перейшла від користувачів комп'ютерів, де зайві програми дійсно можна закрити, звільнивши оперативну пам'ять.

Деякі встановлюють спеціальні застосунки, такі як Task Killer, щоб закривати інші застосунки, що працюють на фоні, а у новіших версій Android така функція передбачена за замовчуванням. Однак не обов'язково постійно це робити, ба більше, часто це навіть шкідливо. Річ у тім, що Android був спеціально розроблений для автоматичного керування ресурсами, і втручання може зашкодити.

Відео дня

Після примусового закриття застосунку телефону доводиться докладати більше зусиль, щоб перезапустити його наново, що споживає більше енергії, ніж якби програма очікувала у фоновому режимі. Звичайно, якщо програма зависла або поводиться неправильно, її варто закрити, але в іншому випадку варто дозволити операційній системі виконувати свою роботу.

Завантаження програм з ненадійних джерел

На відміну від iOS, Android дозволяє встановлювати програми з будь-яких джерел, а не тільки стандартного магазину Google Play Store. Компанії Google намагалися обмежити це, але відмовився від своїх планів після бурхливої ​​реакції.

З усім тим, можливість встановлення програм з невідомих джерел за замовчуванням вимкнена на всіх телефонах Android, і на це є вагома причина. Google Play Protect може виявляти проблеми при завантаженні, але вона не така комплексна, як протоколи безпеки Play Store. Таким чином можна встановити піратську підробку або взагалі "вірус".

Смартфони на Android можуть запускати багато додатків Фото: Phone Arena

Важливі оновлення безпеки

Великі оновлення версій, такі як перехід з Android 15 на 16, привертають загальну увагу, але є й менші оновлення, що стосуються виключно виправлення помилок та вразливостей системи безпеки. Програмне забезпечення ніколи не буде ідеальним, і час від часу у ньому знаходяться вразливі місця.

Google використовує невеликі оновлення для швидкого розв'язання проблем, як тільки про них стає відомо. Встановлення оновлень безпеки дуже важливе для довгострокової роботи вашого телефону. З тієї ж причини не рекомендується використовувати телефони після закінчення терміну їхньої підтримки.

Без актуальних виправлень вразливості залишаються відкритими, і смартфони можуть зламати внаслідок хакерських атак, тому не варто пропускати навіть невеликі оновлення.

Дозволи на все

У перших версіях Android додатки могли отримувати доступ до великої кількості особистої інформації та інформації про пристрої без відома користувачів. З часом доступ до контактів, журналів виклику, камери, мікрофонів, геолокації заблокували за замовчуванням, і на кожен з них програми запитують дозвіл.

Проблема полягає у тому, що застосунки роблять дуже багато таких запитів при першому налаштуванні, тому легко втратити терпіння і дозволити геть усе, аби тільки швидше перейти до використання. Варто переконатися, що кожен дозвіл необхідний для роботи додатка, у багатьох випадках він одно працюватиме навіть без частини дозволів.

Раніше писали, що оновлення Android 16 призвело до збоїв в роботі смартфонів. Деякі користувачі повідомили, що застосунки раптово припиняють працювати.