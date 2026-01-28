Новый флагман удивит отличными камерами, батареей 7000 мА-ч, крошечным экраном: что за "зверь"

Популярный блог Digital Chat Station рассказал о выходе нового флагмана с впечатляющими характеристиками, но производителя не назвал.

Согласно инсайдерской информации, смартфон будет оснащен процессором Dimensity 9500, 200-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 200-мегапиксельным сенсором с перископическим телеобъективом, пишет Digital Chat Station.

Примечательно то, что флагман получит, на удивление, маленький экран — всего 6,3 дюйма по диагонали. Если раньше премиальные модели оснащались большими экранами, и это подавалось производителями как преимущество, то теперь, видимо, проявляется тренд на "сокращение" размеров.

Телефон получит ультратонкую рамку, батарею емкостью более 7000 мА-ч, беспроводную зарядку, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, высокую степень водонепроницаемости, мультиспектральный объектив и новую систему обработки изображений на базе искусственного интеллекта.

Відео дня

Инсайдеру Digital Chat Station можно доверять, так как предоставленная ранее информация была точной. Например, данные касательно характеристик Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, и сообщения, что Realme GT 7 Pro получит дисплей от фирмы Samsung и что чипсет Dimensity 9400 презентуют раньше, чем конкурента — Snapdragon 8 Elite.

Ранее мы писали, что Xiaomi прекратит программную поддержку 13 популярных смартфонов в 2026 г. Такие модели, как Xiaomi 15T и Xiaomi 17, поддерживают обновления как минимум 5-6 лет. Однако это правило не распространяется на устройства, выпущенные в 2022 и 2023 гг.