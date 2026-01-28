Новий флагман здивує чудовими камерами, батареєю 7000 мА-год, крихітним екраном: що за "звір"

Популярний блог Digital Chat Station розповів про вихід нового флагмана з вражаючими характеристиками, але виробника не назвав.

Згідно з інсайдерською інформацією, смартфон буде оснащений процесором Dimensity 9500, 200-мегапіксельною основною камерою, 50-мегапіксельною надширококутною камерою і 200-мегапіксельним сенсором з перископічним телеоб'єктивом, пише Digital Chat Station.

Примітно те, що флагман отримає, напрочуд, маленький екран — всього 6,3 дюйма за діагоналлю. Якщо раніше преміальні моделі оснащувалися великими екранами, і це подавалося виробниками як перевага, то тепер, мабуть, проявляється тренд на "скорочення" розмірів.

Телефон отримає ультратонку рамку, батарею ємністю понад 7000 мА-год, бездротове заряджання, ультразвуковий сканер відбитків пальців, високий ступінь водонепроникності, мультиспектральний об'єктив і нову систему обробки зображень на базі штучного інтелекту.

Інсайдеру Digital Chat Station можна довіряти, оскільки надана раніше інформація була точною. Наприклад, дані щодо характеристик Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro, і повідомлення, що Realme GT 7 Pro отримає дисплей від фірми Samsung і що чипсет Dimensity 9400 презентують раніше, ніж конкурента — Snapdragon 8 Elite.

Раніше ми писали, що Xiaomi припинить програмну підтримку 13 популярних смартфонів у 2026 р. Такі моделі, як Xiaomi 15T і Xiaomi 17, підтримують оновлення щонайменше 5-6 років. Однак це правило не поширюється на пристрої, випущені у 2022 і 2023 рр.