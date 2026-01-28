Превзошел скоростной поезд: дрон установил новый мировой рекорд скорости (фото)

Компактный квадрокоптер с дистанционным управлением побил мировой рекорд Гиннеса по скорости в своей категории, разогнавшись до 358,36 км/ч.

Скорость дрона, созданного тремя 16-летними парнями из Китая, превышает эксплуатационную скорость большинства высокоскоростных поездов. При этом весит коптер менее 250 граммов, пишет китайское медиа Gamersky.

Сообщается, что команда тщательно изучила конструктивную схему предыдущего рекордсмена Сюй Яна, чья конструкция стойки, методы расчета и инженерный опыт дали им четкую отправную точку. Ребята поставили себе цель создать БПЛА весом до 250 граммов, каждый элемент которого приближал желаемую скорость.

Разработчики БПЛА Фото: Gamersky

По данным портала, в процессе разработчики столкнулись со многими неудачами. Первый прототип был поврежден во время своего первого полета, а другой БПЛА неожиданно распался на скорости почти 300 км/ч.

В конце концов команда использовала карбоновую раму T700 и крепления двигателя из титанового сплава, напечатанные на 3D-принтере SLS. В условиях жестких ограничений по весу они постоянно расширяли пределы максимальной скорости за счет оптимизации передачи мощности и повышения аэродинамической эффективности.

Напомним, беспилотник Peregreen 3, спроектированный инженерами-любителями, в прошлом году достиг рекордной скорости 585 км/ч.

Фокус также сообщал, что дрон Q12 от американской компании SiFlyофициально установил мировой рекорд Гиннеса за самый длинный полет.