Перевершив швидкісний потяг: дрон встановив новий світовий рекорд швидкості (фото)

Компактний квадрокоптер з дистанційним керуванням побив світовий рекорд Гіннеса за швидкістю у своїй категорії, розігнавшись до 358,36 км/год.

Швидкість дрона, створеного трьома 16-річними хлопцями з Китаю, перевищує експлуатаційну швидкість більшості високошвидкісних поїздів. При цьому важить коптер менш як 250 грамів, пише китайське медіа Gamersky.

Повідомляється, що команда ретельно вивчила конструктивну схему попереднього рекордсмена Сюй Яна, чия конструкція стійки, методи розрахунку та інженерний досвід дали їм чітку відправну точку. Хлопці поставили собі за мету створити БПЛА вагою до 250 грамів, кожен елемент якого наближав бажану швидкість.

Розробники БПЛА Фото: Gamersky

За даними порталу, в процесі розробники зіткнулися з багатьма невдачами. Перший прототип був пошкоджений під час свого першого польоту, а інший БПЛА несподівано розпався на швидкості майже 300 км/год.

Зрештою команда використала карбонову раму T700 і кріплення двигуна з титанового сплаву, надруковані на 3D-принтері SLS. В умовах жорстких обмежень по вазі вони постійно розширювали межі максимальної швидкості за рахунок оптимізації передачі потужності та підвищення аеродинамічної ефективності.

