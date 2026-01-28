Новые смартфоны Redmi с огромными батареями заменяют еще и павербанки: что известно

Redmi, дочерний бренд Xiaomi, раскрыл ключевые характеристики новой серии смартфонов Redmi Turbo 5, которые выпустят в Китае 29 января.

Одной из самых интересных особенностей стала мощная обратная проводная зарядка. Технические характеристики производитель раскрыл в китайской социальной сети Weibo.

Turbo 5 Max будет иметь мощный аккумулятор с 9000 мАч — самой большой емкостью 9000 мАч, которую Xiaomi когда-либо предлагала в своих смартфонах. Redmi утверждает, что благодаря оптимизации управления питанием HyperOS от Xiaomi, реальная выносливость может превзойти конкурентов, оснащенных аккумуляторами емкостью 10 000 мАч.

Кроме того, она поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт благодаря технологии Surge P3. Это означает, что смартфон может служить павербанком, заряжая другие приборы в случае необходимости.

Redmi Turbo 5 Max также станет первым в мире телефоном с однокристальной системой Dimensity 9500s. Этот чипсет недавно был выпущен MediaTek как более доступная версия Dimensity 9500, который дебютировал в сентябре прошлого года. Еще он получит экран 6,83 дюйма.

Учитывая наличие чипсета флагманского уровня, предполагают, что Redmi Turbo 5 Max будут продавать в Китае по цене 4000 юаней (около 575 долларов США).

Новый смартфон Redmi Turbo 5 предлагает хорошие характеристики по доступной цене Фото: Redmi

Базовая версия Turbo 5 будет иметь емкость 7560 мАч, что тоже неплохо, чипсет Dimensity 8500-Ultra, экран диагональю 6,59-дюйма, оперативную память LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. По данным Redmi, телефон получит ледяную 3D-камеру для охлаждения. Кроме того движок Rage Engine должен синхронизировать частоты центрального, графического процессоров и оперативной памяти, чтобы раскрыть полный потенциал производительности во время игр.

В обоих случаях яркость экрана достигает 3500 нит, что должно обеспечить комфортный просмотр даже при сложных условиях освещения. Среди других недавно обнародованных характеристик — водо- и пылезащита IP66/IP68/IP69/IP69K, а также поддержка стандарта зарядки PPS.

По слухам, Turbo 5 будет стоить в пределах 2000 юаней, или около 287,5 долларов США.

