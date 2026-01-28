Нові смартфони Redmi з величезними батареями заміняють ще й павербанки: що відомо

Redmi, дочірній бренд Xiaomi, розкрив ключові характеристики нової серії смартфонів Redmi Turbo 5, які випустять у Китаї 29 січня.

Однією з найцікавіших особливостей стала потужна зворотна дротова зарядка. Технічні характеристики виробник розкрив у китайській соціальній мережі Weibo.

Turbo 5 Max матиме потужний акумулятор з 9000 мАг — найбільшою ємністю 9000 мАг, яку Xiaomi коли-небудь пропонувала у своїх смартфонах. Redmi стверджує, що завдяки оптимізації управління живленням HyperOS від Xiaomi, реальна витривалість може перевершити конкурентів, оснащених акумуляторами ємністю 10 000 мАг.

Крім того, вона підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та зворотної дротову зарядку потужністю 27 Вт завдяки технології Surge P3. Це означає, що смартфон може слугувати павербанком, заряджаючи інші прилади у разі необхідності.

Redmi Turbo 5 Max також стане першим у світі телефоном з однокристальною системою Dimensity 9500s. Цей чіпсет нещодавно був випущений MediaTek як більш доступна версія Dimensity 9500, який дебютував у вересні минулого року. Ще він отримає екран 6,83 дюйма.

Враховуючи наявність чіпсета флагманського рівня, припускають, що Redmi Turbo 5 Max продаватимуть у Китаї за ціною 4000 юанів (близько 575 доларів США).

Новий смартфон Redmi Turbo 5 пропонує хороші характеристики за доступною ціною Фото: Redmi

Базова версія Turbo 5 матиме ємність 7560 мАч, що теж непогано, чіпсет Dimensity 8500-Ultra, екран діагоналлю 6,59-дюйма, оперативну пам'ять LPDDR5X Ultra та накопичувачем UFS 4.1. За даними Redmi, телефон отримає льодяну 3D-камеру для охолодження. Крім того движок Rage Engine має синхронізувати частоти центрального, графічного процесорів та оперативної пам'яті, щоб розкрити повний потенціал продуктивності під час ігор.

В обох випадках якравість екрану сягає 3500 ніт, що має забезпечити комфортний перегляд навіть за складних умов освітлення. Серед інших нещодавно оприлюднених характеристик – водо- та пилозахист IP66/IP68/IP69/IP69K, а також підтримка стандарту заряджання PPS.

За чутками, Turbo 5 буде коштувати в межах 2000 юанів, або близько 287,5 доларів США.

