Павербанк стоимостью менее 2000 превзошел всех конкурентов: чем он поразил эксперта

Anker Zolo служит очень удобным портативным зарядным устройством для смартфонов благодаря необычному использованию кабеля.

Встроенный кабель служит ремешком для переноски и доказал свою надежность во время практического использования. Технический обозреватель Габриэла Вату рассказала о своем опыте использования устройства в статье для сайта PCWorld.

Ручка в виде кабеля оказалась удобной, ведь павербанк весит 353 грамма, и его не так уж легко постоянно носить в руках. Благодаря кабелю его можно закрепить на ремне или лямке рюкзака. После посещения концертов он оставался целым и надежно зафиксированным.

Встроенный кабель облегчает зарядку, потому что не нужно носить с собой отдельный, рискуя забыть. Впрочем, отдельный кабель все еще можно подключить для зарядки до трех устройств одновременно, это возможно благодаря наличию портов USB-C и USB-A.

Эта модель из линейки Anker Zolo имеет емкость 20 000 мАч, которая идеальна для большинства людей. Этого достаточно, чтобы целый день заряжать смартфон, даже играя на нем. Например, телефон Samsung Galaxy S24+ с аккумулятором 4900 мАч при оптимальных условиях заряжается примерно четыре раза.

Что касается скорости зарядки, Anker Zolo обеспечивает мощность 30 Вт, что вполне неплохо, хотя и не самый большой показатель среди аналогов. Павербанк может зарядить телефон от 0% до 50% в среднем за полчаса. При этом Anker Zolo можно купить в Украине по цене до 2000 грн.

Ранее писали, что Anker выпустила новые версии павербанков Anker Zolo. Теперь они доступны в черном, белом, синем и розовом цветах. Их выходная мощность составляет уже 40 Вт, а встроенный ремешок должен выдержать более 10 000 изгибов.

Недавно на рынок также вышла новая версия павербанка Anker Prime мощностью 65 Вт. Благодаря поддержке основных стандартов зарядки он может питать даже ноутбуки.