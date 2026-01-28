Павербанк вартістю менше 2000 перевершив всіх конкурентів: чим він вразив експерта

Anker Zolo слугує дуже зручним портативним зарядним пристроєм для смартфонів завдяки незвичайному використанню кабелю.

Вбудований кабель слугує ремінцем для перенесення і довів свою надійність під час практичного використання. Технічний оглядач Габріела Вату розповіла про свій досвід використання пристрою у статті для сайту PCWorld.

Ручка у вигляді кабелю виявилася зручною, адже павербанк важить 353 грами, і його не так вже легко постійно носити у руках. Завдяки кабелю його можна закріпити на ремені чи лямці рюкзака. Після відвідування концертів він залишався цілим та надійно зафіксованим.

Вбудований кабель полегшує зарядку, бо не потрібно носити з собою окремий, ризикуючи забути. Втім, окремий кабель все ще можна під'єднати для зарядки до трьох пристроїв одночасно, це можливо завдяки наявності портів USB-C та USB-A.

Ця модель з лінійки Anker Zolo має ємність 20 000 мАг, яка ідеальна для більшості людей. Цього достатньо, щоб цілий день заряджати смартфон, навіть граючи на ньому. Наприклад, телефон Samsung Galaxy S24+ з акумулятором 4900 мАг за оптимальних умов заряджається приблизно чотири рази.

Що стосується швидкості заряджання, Anker Zolo забезпечує потужність 30 Вт, що цілком непогано, хоча й не найбільший показник серед аналогів. Павербанк може зарядити телефон від 0% до 50% в середньому за пів години. При цьому Anker Zolo можна купити в Україні за ціною до 2000 грн.

Раніше писали, що Anker випустила нові версії павербанків Anker Zolo. Тепер вони доступні у чорному, білому, синьому та рожевому кольорах. Їх вихідна потужність складає вже 40 Вт, а вбудований ремінець має витримати понад 10 000 вигинів.

Нещодавно на ринок також вийшла нова версія павербанка Anker Prime потужністю 65 Вт. Завдяки підтримці основних стандартів зарядки він може живити навіть ноутбуки.