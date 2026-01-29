Многообещающий камерофон: Moto G77 получил 108-мегапиксельную камеру с 3-кратным зумом

Motorola выпустила новый смартфон Moto G77 среднего уровня, который отличается хорошей камерой.

В странах ЕС версию с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти будут продавать в цветах Pantone Black Olive и Pantone Shaded Spruce за 299,99 грн (около 15 300 грн). Технические характеристики и возможности Moto G77 Motorola раскрыла на официальном сайте.

Moto g77 представляет первую в серии Moto G 108-мегапиксельную камеру с 3-кратным зумом без потери качества, что обещает высокую четкость и детализацию. Сенсор имеет диафрагму f/1.7 и технологию объединения пикселей 9 в 1. К нему прилагается сверхширокоугольный объектив на 8 МП с диафрагмой f/2.2.

Камера для селфи имеет 32-Мп сенсор. Есть несколько функций камеры, таких как Dual Capture, Timelapse, Night Vision и режим Pro.

Искусственный интеллект moto ai предлагает дополнительные функции, такие как портретный режим для реалистичной глубины и автоматический захват улыбки — это позволяет захватывать до 5 лиц одновременно. Для редактирования фото доступны инструменты Google Photos, таким как Magic Eraser, Photo Unblur и Auto Frame.

Moto G77 работает на базе процессора MediaTek Процессор Dimensity 6400. Он получил дисплеем Extreme AMOLED с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass 7i. Технология снижения синего света, сертифицированная SGS, помогает уменьшить нагрузку на глаза при длительном использовании.

Для высокой автономности Moto G77 снарядили аккумулятор емкостью 5200 мАч, который быстро заряжается благодаря технологии TurboPower 30.

Стереодинамики обеспечивают звук на 300% лучше, чем у предыдущего поколения, используя улучшенную технологию Dolby Atmos и сертификацию Hi-Res Sound 12.

Ранее писали, что Motorola выпускает новый флагманский смартфон Signature. Он открывает отдельную ультрапремиальную серию.