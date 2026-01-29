Багатообіцяльний камерофон: Moto G77 отримав 108-мегапіксельну камеру з 3-кратним зумом

Motorola випустила новий смартфон Moto G77 середнього рівня, який вирізняється хорошою камерою.

У країнах ЄС версію з 8 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті продаватимуть у кольорах Pantone Black Olive та Pantone Shaded Spruce за 299,99 грн (близько 15 300 грн). Технічні характеристики та можливості Moto G77 Motorola розкрила на офіційному сайті.

Moto g77 представляє першу в серії Moto G 108-мегапіксельну камеру з 3-кратним зумом без втрати якості, що обіцяє високу чіткість та деталізацію. Сенсор має діафрагму f/1.7 і технологію об'єднання пікселів 9 в 1. До нього додається надширококутний об'єктив на 8 МП з діафрагмою f/2.2.

Камера для селфі має 32-Мп сенсор. Є кілька функцій камери, таких як Dual Capture, Timelapse, Night Vision та режим Pro.

Штучний інтелект moto ai пропонує додаткові функції, такі як портретний режим для реалістичної глибини та автоматичне захоплення посмішки — це дозволяє захоплювати до 5 облич одночасно. Для редагування фото доступні інструменти Google Photos, таким як Magic Eraser, Photo Unblur та Auto Frame.

Moto G77 працює на базі процесора MediaTek Процесор Dimensity 6400. Він отримав дисплеєм Extreme AMOLED із частотою оновлення 120 Гц та захистом Gorilla Glass 7i. Технологія зниження синього світла, сертифікована SGS, допомагає зменшити навантаження на очі під час тривалого використання.

Для високої автономності Moto G77 спорядили акумулятор ємністю 5200 мАг, який швидко заряджається завдяки технології TurboPower 30.

Стереодинаміки забезпечують звук на 300% кращий, ніж у попереднього покоління, використовуючи покращену технологію Dolby Atmos та сертифікації Hi-Res Sound 12.

Раніше писали, що Motorola випускає новий флагманський смартфон Signature. Він відкриває окрему ультрапреміальну серію.