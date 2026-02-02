Прощайте аккумуляторы из Китая: в Европе создали первую в мире серийную твердотельную батарею

Финский стартап Donut Lab заявил о создании революционной технологии, которая делает возможным массовое коммерческое производство твердотельных аккумуляторов.

Donut Lab утверждает, что их твердотельные аккумуляторы имеют срок службы до 100 000 циклов разрядки/зарядки, имеют плотность энергии 400 Вт-ч/кг и полностью заряжаются за 5 минут. При этом они дешевле в производстве, пишет 36Kr.

Сообщается, что в первом квартале этого года Donut Lab выпустит первый в мире серийный электромобиль, работающий на полностью твердотельных аккумуляторах. Речь идет об обновленном двухколесном транспортном средстве TS Pro.

Компания заявила, что эта революционная батарея без электролита и аккумуляторная батарея имеют мощность массового производства на уровне гигаватт-часа и возможность поставки глобальным предприятиям.

Как отмечают в издании, между Китаем, Японией и Южной Кореей уже много лет продолжается гонка твердотельных аккумуляторов. Упомянутые страны соревнуются за звание первопроходца в запуске твердотельных аккумуляторов. На фоне этого Donut Lab несколько всколыхнула рынок.

"Финляндия стремится получить преимущество первопроходца на рынке и поставлять продукцию предприятиям, на которую есть спрос", — отметили авторы.

Напомним, ученые из Корейского научно-исследовательского института стандартов и науки (KRISS) представили технологию, которая ускоряет коммерциализацию твердотельных аккумуляторов.

Фокус также сообщал, что компания Better Mobility Xperience (BMX) представила на выставке CES 2026 ассортимент полутвердотельных аккумуляторов.