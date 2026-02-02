Прощавайте акумулятори з Китаю: у Європі створили першу у світі серійну твердотільну батарею

Фінський стартап Donut Lab заявив про створення революційної технології, яка робить можливим масове комерційне виробництво твердотільних акумуляторів.

Donut Lab стверджує, що їхні твердотільні акумулятори мають термін служби до 100 000 циклів розрядки/зарядки, мають щільність енергії 400 Вт·год/кг та повністю заряджаються за 5 хвилин. При цьому вони дешевші у виробництві, пише 36Kr.

Повідомляється, що у першому кварталі цього року Donut Lab випустить перший у світі серійний електромобіль, що працює на повністю твердотільних акумуляторах. Йдеться про оновлений двоколісний транспортний засіб TS Pro.

Компанія заявила, що ця революційна батарея без електроліту та акумуляторна батарея мають потужність масового виробництва на рівні гігават-години та можливість постачання глобальним підприємствам.

Як зазначають у виданні, між Китаєм, Японією та Південною Кореєю вже багато років триває гонка твердотільних акумуляторів. Згадані країни змагаються за звання першопрохідця у запуску твердотільних акумуляторів. На фоні цього Donut Lab дещо сколихнула ринок.

"Фінляндія прагне отримати перевагу першопрохідця на ринку та постачати продукцію підприємствам, на яку є попит", — зауважили автори.

Нагадаємо, вчені з Корейського науково-дослідного інституту стандартів та науки (KRISS) представили технологію, яка прискорює комерціалізацію твердотільних акумуляторів.

Фокус також повідомляв, що компанія Better Mobility Xperience (BMX) представила на виставці CES 2026 асортимент напівтвердотільних акумуляторів.