Facebook исполняется 22 года: 4 самых громких скандала социальной сети, которые потрясли мир

4 февраля 2004 года Марк Цукерберг и его четверо однокурсников и соседей по комнате из Гарварда запустили сайт Facebook, который впоследствии превратился в одну из самых влиятельных цифровых платформ в мире.

Сегодня соцсеть Facebook (теперь принадлежит Meta) известна не только своим вкладом в формирование Интернета, но и рядом серьезных провалов в отношении конфиденциальности, безопасности и корпоративной ответственности. Фокус собрал самые громкие скандалы, затронувшие миллионы пользователей по всему миру.

Скандал с Cambridge Analytica

Один из самых громких провалов Facebook связан с консалтинговой фирмой Cambridge Analytica, которую обвинили в сборе данных 87 миллионов пользователей соцсети через стороннее приложение. Полученные данные были использованы во время предвыборных кампаний в разных странах мира.

По данным BBC, в 2014 году Facebook предложил пользователям выяснить свой тип личности через приложение This is Your Digital Life, разработанное исследователем Александром Коганом из Кембриджского университета. Эта программа собрала данные 270 тысяч пользователей, а также данные их друзей, которые об этом даже не догадывались.

Бывший директор по исследованиям Cambridge Analytica Кристофер Уайли рассказал, что в целом удалось собрать данные 50 млн человек до того момента, как правила относительно согласия пользователей были ужесточены. Сообщается, что компания купила эти данные, а затем использовала во время выборов в США для определения психологического профиля пользователей и их агитации в пользу Дональда Трампа.

Исследователь Александр Коган из Кембриджского университета Фото: University of California Berkely

Представители Facebook утверждали, что Коган передал данные пользователей Cambridge Analytica без ведома соцсети. В свою очередь Cambridge Analytica заявила, что приобрела информацию через программу This Is Your Digital Life, не зная, что эти данные собирали незаконно. При этом сам ученый отметил, что именно Cambridge Analytica считала законным все, что он делал.

Скандал с утечкой данных привел к падению акций Facebook, после чего Марк Цукерберг извинился перед пользователями и выступил на слушаниях в Сенате США. В 2018 году стало известно о закрытии компании Cambridge Analytica.

Facebook Beacon

Функция Beacon была введена в ноябре 2007 года и сразу же вызвала жалобы пользователей Facebook, которые заявили, что она нарушает их конфиденциальность. По данным CBC, Beacon отслеживал активность пользователей на сторонних сайтах, включая покупки на других сайтах, и автоматически показывал эту информацию в ленте новостей.

Эта ситуация привела к коллективному иску, в котором утверждалось, что эта функция нарушает Закон о защите конфиденциальности видео, который запрещает распространять информацию о привычках аренды или покупки видео без его согласия. В издании отметили, что одним из партнеров Beacon была компания Blockbuster, а значит просмотренные пользователем фильмы могли транслироваться в Facebook.

Функция Beacon была введена в ноябре 2007 года и сразу вызвала жалобы пользователей Facebook Фото: The Verge

В декабре 2007 года Марк Цукерберг публично извинился за внедрение Beacon. В 2009 году компания Facebook заявила о закрытии сервиса. Позже функционал Beacon был частично реализован в отдельной функции под названием Facebook Connect, которая позволяет сайтам, компьютерам и приложениям для iPhone использовать информацию для входа в Facebook.

Проблемы с безопасностью паролей и данных

Как отмечает MacRumors, Facebook хранил сотни миллионов паролей в своих внутренних системах, где доступ к ним могли иметь тысячи сотрудников. В 2019 году компания подтвердила, что "некоторые пароли пользователей" действительно хранятся незашифрованными в открытом формате.

В результате оказалось, "некоторые пароли пользователей" на самом деле означают сотни миллионов паролей. Инсайдер Facebook рассказал KrebsOnSecurity, что пароли от 200 до 600 миллионов пользователей Facebook могли храниться в виде обычного текста в базе данных, доступной 20 000 сотрудников Facebook. Кроме того, речь шла о некоторых паролях приложения Instagram, которое также принадлежит Meta.

Facebook хранил сотни миллионов паролей в своих внутренних системах, где доступ к ним могли иметь тысячи сотрудников Фото: rt.com

Согласно сообщению The Information, в Instagram также произошел баг в функции Download Your Data, который временно показывал некоторым пользователям их пароли прямо в URL браузера при загрузке собственных данных. Это означало, что пароль можно было увидеть на экране или в истории браузера, что критично с точки зрения безопасности. Пароли также хранились на серверах Facebook.

"Это довольно раздражающий и элементарный провал в безопасности для Instagram и Facebook, которые почти ничего не сделали, чтобы доказать пользователям, что знают, как обрабатывать конфиденциальные данные", — отмечают эксперты портала 9to5mac.

Злоупотребление алгоритмом

В 2020 году газета Wall Street Journal сообщила, что руководители Facebook решили прекратить исследование, которое должно было бы уменьшить поляризацию социальной сети. По информации издания, компания знала, что ее алгоритм рекомендаций усиливает разногласия в обществе, однако отказалась от создания функций для борьбы с этим, поскольку это бы означало пожертвовать вовлеченностью.

В 2017-2018 годах Facebook проводил исследования через "Команды по вопросам добропорядочности для борьбы с экстремистским контентом" и межюрисдикционную рабочую группу под названием "Общая основа". В презентации, представленной исследователями в 2018 году, отмечалось, что если не будут приняты меры, Facebook будет предоставлять пользователям "все больше и больше контента, вызывающего разногласия, пытаясь привлечь их внимание и увеличить время пребывания на платформе".

"Наши алгоритмы используют склонность человеческого мозга к разногласиям", — предупреждалось в презентации, с которой ознакомились журналисты.

Метавселенная Марка Цукерберга Фото: Meta

Карлос Урибе, который в то время возглавлял "Команду по вопросам целостности новостной ленты", пытался продвинуть инициативу, которая должна была бы уменьшить охват контента от гиперактивных пользователей, которые обычно были очень предвзятыми и вели себя подобно спамерам. Исследователи Facebook предположили, что это может усилить защиту платформы от спама и манипуляций, подобных тем, что позволили вмешательство России во время президентских выборов 2016 года.

Однако руководство Facebook отвергло предложение Урибе, заявив, что ограничение возможности самых преданных пользователей Facebook распространять контент "несправедливо повлияет на них". Урибе впоследствии покинул компанию, команда "Общая основа" была расформирована.

Напомним, Meta объявила о добавлении в Facebook ключей доступа, которые стоит использовать вместо традиционных паролей, чтобы защитить свой аккаунт от взлома.

Фокус также сообщал, что Meta меняет правила модерации контента на своих платформах — Facebook и Instagram, чтобы восстановить "свободу выражения взглядов".