Facebook виповнюється 22 роки: 4 найгучніші скандали соціальної мережі, які вразили світ

4 лютого 2004 року Марк Цукерберг та його четверо однокурсників і сусідів по кімнаті з Гарварду запустили сайт Facebook, який згодом перетворився на одну з найвпливовіших цифрових платформ у світі.

Сьогодні соцмережа Facebook (тепер належить Meta) відома не лише своїм внеском у формування Інтернету, але й низкою серйозних провалів щодо конфіденційності, безпеки та корпоративної відповідальності. Фокус зібрав найгучніші скандали, що зачепили мільйони користувачів по всьому світу.

Скандал із Cambridge Analytica

Один з найгучніших провалів Facebook пов'язаний з консалтинговою фірмою Cambridge Analytica, яку звинуватили у зборі даних 87 мільйонів користувачів соцмережі через сторонній застосунок. Отримані дані були використані під час передвиборчих кампаній у різних країнах світу.

За даними BBC, у 2014 році Facebook запропонував користувачам з'ясувати свій тип особистості через застосунок This is Your Digital Life, розроблений дослідником Александром Коганом з Кембридзького університету. Ця програма зібрала дані 270 тисяч користувачів, а також дані їхніх друзів, які про це навіть не здогадувалися.

Колишній директор з досліджень Cambridge Analytica Кристофер Вайлі розповів, що загалом вдалося зібрати дані 50 млн людей до того моменту, як правила щодо згоди користувачів були посилені. Повідомляється, що компанія купила ці дані, а потім використала під час виборів у США для визначення психологічного профілю користувачів та їх агітації на користь Дональда Трампа.

Дослідник Александр Коган з Кембридзького університету Фото: University of California Berkely

Представники Facebook стверджували, що Коган передав дані користувачів Cambridge Analytica без відома соцмережі. Своєю чергою Cambridge Analytica заявила, що придбала інформацію через програму This Is Your Digital Life, не знаючи, що ці дані збирали незаконно. При цьому сам вчений зазначив, що саме Cambridge Analytica вважала законним все, що він робив.

Скандал з витоком даних призвів до падіння акцій Facebook, після чого Марк Цукерберг вибачився перед користувачами та виступив на слуханнях у Сенаті США. У 2018 році стало відомо про закриття компанії Cambridge Analytica.

Facebook Beacon

Функція Beacon була запроваджена в листопаді 2007 року та одразу ж викликала скарги користувачів Facebook, які заявили, що вона порушує їхню конфіденційність. За даними CBC, Beacon відстежував активність користувачів на сторонніх сайтах, включаючи покупки на інших вебсайтах, та автоматично показував цю інформацію у стрічці новин.

Ця ситуація призвела до колективного позову, у якому стверджувалося, що ця функція порушує Закон про захист конфіденційності відео, який забороняє поширювати інформацію про звички оренди або купівлі відео без його згоди. У виданні наголосили, що одним із партнерів Beacon була компанія Blockbuster, а значить переглянуті користувачем фільми могли транслюватися у Facebook.

Функція Beacon була запроваджена в листопаді 2007 року та одразу викликала скарги користувачів Facebook Фото: Bridenstine

У грудні 2007 року Марк Цукерберг публічно вибачився за впровадження Beacon. У 2009 році компанія Facebook заявила про закриття сервісу. Пізніше функціонал Beacon був частково реалізований в окремій функції під назвою Facebook Connect, яка дозволяє сайтам, комп’ютерам і застосункам для iPhone використовувати інформацію для входу у Facebook.

Проблеми з безпекою паролів і даних

Як зазначає MacRumors, Facebook зберігав сотні мільйонів паролів у своїх внутрішніх системах, де доступ до них могли мати тисячі співробітників. У 2019 році компанія підтвердила, що "деякі паролі користувачів" справді зберігаються незашифрованими у відкритому форматі.

В результаті виявилося, "деякі паролі користувачів" насправді означають сотні мільйонів паролів. Інсайдер Facebook розповів KrebsOnSecurity, що паролі від 200 до 600 мільйонів користувачів Facebook могли зберігатись у вигляді звичайного тексту в базі даних, доступній 20 000 співробітників Facebook. Окрім того, йшлося про деякі паролі застосунку Instagram, який також належить Meta.

Facebook зберігав сотні мільйонів паролів у своїх внутрішніх системах, де доступ до них могли мати тисячі співробітників Фото: rt.com

Згідно з повідомленням The Information, в Instagram також стався баг у функції Download Your Data, який тимчасово показував деяким користувачам їхні паролі прямо в URL браузера при завантаженні власних даних. Це означало, що пароль можна було побачити на екрані або в історії браузера, що критично з погляду безпеки. Паролі також зберігалися на серверах Facebook.

"Це досить дратівливий і елементарний провал у безпеці для Instagram та Facebook, які майже нічого не зробили, щоб довести користувачам, що знають, як обробляти конфіденційні дані", — зазначають експерти порталу 9to5mac.

Зловживання алгоритмом

У 2020 році газета Wall Street Journal повідомила, що керівники Facebook вирішили припинити дослідження, яке мало б зменшити поляризацію соціальної мережі. За інформацією видання, компанія знала, що її алгоритм рекомендацій посилює розбіжності в суспільстві, однак відмовилась від створення функцій для боротьби з цим, оскільки це б означало пожертвувати залученістю.

У 2017-2018 роках Facebook проводив дослідження через "Команди з питань доброчесності для боротьби з екстремістським контентом" та міжюрисдикційну робочу групу під назвою "Спільна основа". У презентації, представленій дослідниками у 2018 році, зазначалося, що якщо не буде вжито заходів, Facebook надаватиме користувачам "все більше і більше контенту, що викликає розбіжності, намагаючись привернути їхню увагу та збільшити час перебування на платформі".

"Наші алгоритми використовують схильність людського мозку до розбіжностей", – попереджалося в презентації, з якою ознайомились журналісти.

Метавсесвіт Марка Цукерберга Фото: Meta

Карлос Урібе, який на той час очолював "Команду з питань цілісності новинної стрічки", намагався просунути ініціативу, яка мала б зменшити охоплення контенту від гіперактивних користувачів, які зазвичай були дуже упередженими та поводилися подібно до спамерів. Дослідники Facebook припустили, що це може посилити захист платформи від спаму та маніпуляцій, подібних до тих, що дозволили втручання Росії під час президентських виборів 2016 року.

Однак керівництво Facebook відкинуло пропозицію Урібе, заявивши, що обмеження можливості найвідданіших користувачів Facebook поширювати контент "несправедливо вплине на них". Урібе згодом покинув компанію, команду "Спільна основа" було розформовано.

