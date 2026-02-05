Полезные комбинации клавиш, о которых вы не знали: работа за компьютером не будет прежней

Большинство людей знают только самые базовые сочетания клавиш, такие как CTRL + C для копирования текста. Однако Windows предлагает гораздо больше комбинаций для удобной работы.

Комбинации клавиш в Windows 11 могут помочь повысить общую производительность благодаря меньшему количеству кликов и более быстрой навигации. Фокус собрал ряд полезных сочетаний, которые стоит знать.

Производительность

Комбинации клавиш, связанные с производительностью, являются наиболее употребляемыми в повседневном пользовании компьютером. Почти все знают, что нажатием Ctrl + C можно копировать выделенный текст или файл, а Ctrl + V позволяет вставить только что скопированный текст, однако есть и другие удобные сочетания.

Комбинации клавиш для лучшей производительности:

Ctrl + C — копировать выделенный текст или файл;

Ctrl + V — вставить только что скопированный текст и сохраняет форматирование текста;

Ctrl + Shift + V — вставить скопированный текст, но форматирование будет удалено;

Win + V — открыть "Буфер обмена", который содержит список ранее скопированного текста;

Ctrl + X — вырезать выделенный элемент;

Ctrl+Z — отменить последнее действие;

Ctrl + Y — повторить только что отмененное действие;

Ctrl + F — открыть инструмент поиска, позволяющий искать определенные слова или фразы;

Ctrl + A — выделить каждый элемент в окне или текст в документе;

Ctrl + S — сохранить работу;

Ctrl + Backspace — удалить предыдущее слово;

Ctrl + Delete — удалить следующее слово.

Специальные возможности

В Windows 11 есть комбинации клавиш для специальных возможностей, которые упрощают использование операционной системы. Эти комбинации помогают людям с ограниченными возможностями передвижения или состояниями, которые могут ограничивать использование Windows. Однако любой может использовать их, чтобы упростить свою работу.

Комбинации клавиш для специальных возможностей:

Win + Plus (+) — активировать инструмент "Лупа" и автоматически увеличить масштаб экрана;

Win + Minus (-) — уменьшить масштаб, когда активирован инструмент "Лупа";

Win + Ctrl + Enter — запустить функцию "Рассказчик", которая превращает текст в речь, устно описывая происходящее на экране;

Ctrl + E — открыть строку поиска;

левый Shift + левый Alt + Print Screen — переключить режим высокой контрастности для более легкого чтения;

левый Shift + левый Alt + Num Lock — переключить клавиши мыши, чтобы управлять курсором с помощью цифровой клавиатуры;

Win + Ctrl + C — включить/выключить цветные фильтры, такие как оттенки серого;

Win + U — открыть меню "Специальные возможности" в настройках;

Win + Ctrl + O — открыть экранную клавиатуру.

В Windows 11 есть комбинации клавиш для специальных возможностей Фото: unsplash.com

Навигация

Знание нужных сочетаний клавиш позволяет перемещаться между различными программами в Windows 11, не отрывая рук от клавиатуры. Эта группа комбинаций особенно полезна для тех, кто выполняет много задач одновременно.

Комбинации клавиш для быстрой навигации:

Ctrl + Alt + Tab — показать все открытые программы;

Win + S — открыть поиск Windows;

Win + Tab — открыть окно задач, чтобы увидеть все открытые окна и все открытые рабочие столы;

Win + D — скрыть все окна на рабочем столе;

Win + стрелка влево или вправо — привязать текущее окно к той стороне экрана, на которую указывает стрелка;

Win + стрелка вверх — максимизировать окно;

Win + стрелка вниз — свернуть окно;

Win + Ctrl + D — создать новый рабочий стол;

Win + Ctrl + F4 — закрыть рабочий стол;

Win + цифра — открыть программу на панели задач, закрепленную за этой цифрой.

Знание нужных сочетаний клавиш позволяет перемещаться между различными программами в Windows 11 Фото: Microsoft

Управление файлами

Файловый проводник Windows 11 имеет собственный набор комбинаций клавиш. Благодаря этим комбинациям пользователям не нужно щелкать правой кнопкой мыши по меню или перетаскивать элементы, что упрощает управление документами.

Комбинации клавиш для управления файлами:

Win + E — открыть "Проводник файлов";

F2 — переименовать выбранный файл или папку;

F3 — открыть строку поиска для нахождения файлов;

F4 — выбрать адресную строку вверху;

F5 — обновить окно;

F6 — переключиться между частями активного окна;

Shift + Delete — безвозвратно удалить элемент;

Shift + F10 — открыть контекстное меню для выбранного элемента;

Ctrl + N — открыть новое окно "Проводника файлов";

Ctrl + Shift + N — создать новую папку;

Alt + Enter — открыть окно свойств для файла и папки;

Alt + стрелка влево или вправо — переместить вперед или назад по истории "Проводника файлов";

Alt + стрелка вверх — вернуться на один уровень папки назад.

Файловый проводник Windows 11 имеет собственный набор комбинаций клавиш Фото: Microsoft

Управление браузером

Комбинации клавиш для браузера делают пользование Интернетом более удобным. Обычно они идентичны для таких браузеров, как Chrome, Edge и Firefox, однако в отдельных моментах могут отличаться.

Комбинации клавиш для управления браузером:

Ctrl + T — открыть новую вкладку;

Ctrl + Shift + T — открыть последнюю закрытую вкладку;

Ctrl + W — закрыть текущую вкладку;

Ctrl + Tab — переместить вправо между вкладками;

Ctrl + Shift + Tab — перейти между вкладками влево;

Ctrl + Shift + N — открыть новое окно анонимного просмотра (Ctrl + Shift + P для Firefox);

Alt + стрелка влево или вправо — перемещаться вперед и назад по истории вкладок;

Ctrl + D — добавить страницу в закладки;

Ctrl + H — открыть историю браузера;

Ctrl + N — открыть новое окно браузера.

Разные браузеры Фото: techweez.com

Напомним, обновление безопасности для Windows 11 за январь 2026 года содержит баг, который не позволяет пользователям выключать свои системы или переводить их в режим глубокого сна.

Фокус также сообщал, что Microsoft внесла изменение в декабрьском обновлении для Windows 11, которое может негативно сказаться на производительности ПК.