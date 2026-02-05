У смартфонов Galaxy S26 есть конкурент, которого Samsung не ждала: стоит в 2 раза дешевле

Новый телефон Motorola является лучшим флагманом бренда и может стать конкурентом Samsung Galaxy S26 Plus, считает эксперт по мобильной технике Пракар Канна.

Последние модели Motorola, хо и имели красивый дизайн, все же не могли конкурировать с Galaxy S25 Ultra или Pixel 10. Они проигрывали в характеристиках дисплея, производительности, камер, ПО и батареи. Motorola Signature — первый флагманский телефон компании, который выглядит достаточно уверенно, чтобы конкурировать с такими смартфонами, как будущий Galaxy S26 Plus и нынешний iPhone 17, уверен Пракар Канна из cnet.com.

У нового телефона Motorola тестировщик не заметил серьезных недостатков, особенно за такую ​​цену. Например, его можно купить в Индии по выгодной цене — дешевле OnePlus 15, iPhone 17 и Pixel 10 почти на 150 долларов. А если говорить о флагманах Samsung Galaxy S26, то он стоит почти в 2 раза дешевле.

"Учитывая постоянно растущие цены на телефоны премиум-класса, Motorola Signature становится "убийцей" флагманов, которого так долго ждали. При цене около 660 долларов его трудно превзойти, и я могу признаться, что наконец-то в восторге от телефона Motorola, который не входи в линейку Razr", — написал эксперт.

Экран смартфона Motorola Signature Фото: cnet.com

Motorola Signature: легкий, тонкий и прочный

Motorola Signature оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1264x2780 пикселей и поддержкой частоты обновления 165 Гц. Это панель LTPO, поэтому ее можно установить на 1 Гц для постоянно включенного дисплея (как в iPhone 17 серии и Galaxy S25 Ultra), тем самым экономя заряд батареи. Его разрешение, возможно, не такое высокое, как у Galaxy S25 Ultra, но это неплохой экран для игр и потребления контента.

Смартфон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Хотя это не самый дорогой из доступных чипов, как, допустим, Snapdragon 8 Elite Gen 5, он обладает достаточной мощностью. У тестировщика не было проблем при повседневном использовании, периодической многозадачности или играх.

Гаджет поставляется с Android 16 с собственным пользовательским интерфейсом Hello. Это сравнительно чистый интерфейс с множеством опций настройки для более точной настройки.

Для запуска Moto AI стоит использовать Perplexity или Microsoft Copilot, но его можно активировать только после создания учетной записи Motorola. Также доступен ИИ-помощник Google Gemini.

Смартфоны линейки Samsung Galaxy S26 Фото: Скриншот

Чем еще хорош Motorola Signature

Signature оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5200 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Батарея хватает на целый день при среднем использовании, но телефон придется заряжать дважды, если включить потоковую передачу, просмотр страниц, навигацию по Google Maps в течение 30 минут и активное использование камеры. Он не конкурирует с массивным аккумулятором OnePlus 15 емкостью 7300 мАч, но хорошо справляется с задачей снижения беспокойства по поводу батареи.

Новинка имеет толщину 6,99 мм и весит всего 186 г. Для сравнения: Galaxy S25 Plus с меньшей батареей имеет толщину 7,3 мм и вес 190 г, в то время как самые последние большие телефоны весят 200 г и более. Как и Edge, Signature имеет класс защиты от пыли и воды IP68 и IP69. "Это означает, что он может выдержать погружение под воду на глубину 1 м на 30 мин. и воздействие струй воды под высоким давлением", — написал автор.

Signature, наряду с телефонами Samsung и Google, имеет 7-летнюю поддержку ПО и обновлений безопасности. Это на одном уровне с телефонами Google Pixel и Samsung Galaxy и лучше, чем предлагает OnePlus.

Смартфон получил впечатляющую систему камер. На задней панели есть три камеры: 50-мегапиксельная основная с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная. Фотографии с основной и телеобъективной камер имеют лучшую точность цветопередачи, чем у предыдущих камер Moto. Изображения имеют теплые тона и достаточную насыщенность. Однако сверхширокоугольная камера сохраняет меньше деталей.

