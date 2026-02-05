У смартфонів Galaxy S26 є конкурент, на якого Samsung не чекала: коштує в 2 рази дешевше

Новий телефон Motorola є найкращим флагманом бренду і може стати конкурентом Samsung Galaxy S26 Plus, вважає експерт з мобільної техніки Пракар Канна.

Останні моделі Motorola, хоч і мали гарний дизайн, все ж не могли конкурувати з Galaxy S25 Ultra або Pixel 10. Вони програвали в характеристиках дисплея, продуктивності, камер, ПЗ та батареї. Motorola Signature — перший флагманський телефон компанії, який має досить впевнений вигляд, щоб конкурувати з такими смартфонами, як майбутній Galaxy S26 Plus і нинішній iPhone 17, упевнений Пракар Канна з cnet.com.

У нового телефону Motorola тестувальник не помітив серйозних недоліків, особливо за таку ціну. Наприклад, його можна купити в Індії за вигідною ціною — дешевше за OnePlus 15, iPhone 17 і Pixel 10 майже на 150 доларів. А якщо говорити про флагмани Samsung Galaxy S26, то він коштує майже в 2 рази дешевше.

"З огляду на постійно зростаючі ціни на телефони преміум-класу, Motorola Signature стає "вбивцею" флагманів, на якого так довго чекали. При ціні близько 660 доларів його важко перевершити, і я можу зізнатися, що нарешті в захваті від телефону Motorola, який не входить до лінійки Razr", — написав експерт.

Екран смартфона Motorola Signature

Motorola Signature: легкий, тонкий і міцний

Motorola Signature оснащений 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1264x2780 пікселів і підтримкою частоти оновлення 165 Гц. Це панель LTPO, тому її можна встановити на 1 Гц для постійно увімкненого дисплея (як в iPhone 17 серії та Galaxy S25 Ultra), тим самим заощаджуючи заряд батареї. Його роздільна здатність, можливо, не така висока, як у Galaxy S25 Ultra, але це непоганий екран для ігор і споживання контенту.

Смартфон оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Хоча це не найдорожчий з доступних чипів, як, припустимо, Snapdragon 8 Elite Gen 5, він має достатню потужність. У тестувальника не було проблем під час повсякденного використання, періодичної багатозадачності або ігор.

Гаджет поставляється з Android 16 з власним призначеним для користувача інтерфейсом Hello. Це порівняно чистий інтерфейс із безліччю опцій налаштування для більш точного налаштування.

Для запуску Moto AI варто використовувати Perplexity або Microsoft Copilot, але його можна активувати тільки після створення облікового запису Motorola. Також доступний ШІ-помічник Google Gemini.

Смартфони лінійки Samsung Galaxy S26

Чим ще хороша Motorola Signature

Signature оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 5200 мАг і підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Батареї вистачає на цілий день за середнього використання, але телефон доведеться заряджати двічі, якщо ввімкнути потокову передачу, перегляд сторінок, навігацію Google Maps протягом 30 хвилин і активне використання камери. Він не конкурує з масивним акумулятором OnePlus 15 ємністю 7300 мАг, але добре справляється із завданням зниження занепокоєння з приводу батареї.

Новинка має товщину 6,99 мм і важить лише 186 г. Для порівняння: Galaxy S25 Plus з меншою батареєю має товщину 7,3 мм і вагу 190 г, тоді як найостанніші великі телефони важать 200 г і більше. Як і Edge, Signature має клас захисту від пилу та води IP68 та IP69. "Це означає, що він може витримати занурення під воду на глибину 1 м на 30 хв. і вплив струменів води під високим тиском", — написав автор.

Signature, поряд із телефонами Samsung і Google, має 7-річну підтримку ПЗ та оновлень безпеки. Це на одному рівні з телефонами Google Pixel і Samsung Galaxy і краще, ніж пропонує OnePlus.

Смартфон отримав вражаючу систему камер. На задній панелі є три камери: 50-мегапіксельна основна з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний телеобʼєктив із 3-кратним зумом і оптичною стабілізацією зображення та 50-мегапіксельна надширококутна. Фотографії з основної та телеоб'єктивної камер мають кращу точність передачі кольору, ніж у попередніх камер Moto. Зображення мають теплі тони та достатню насиченість. Однак надширококутна камера зберігає менше деталей.

