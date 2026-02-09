Один из лучших смартфонов 2026 года рассекречен: батарея 8500 мАч и мощный чип (фото)

В сеть попала информация о будущих хитах среднего класса от Xiaomi. Цены и конфигурации памяти новинок опубликовали преждевременно.

Речь идет про Poco X8 Pro и X8 Pro Max. Последний обещает удивить в плане автономности, пишет GSMArena.

Судя по модельным номерам, новинки станут глобальными версиями китайских Redmi Turbo 5. Старшую модель X8 Pro Max оснастят 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3500 нит (120 Гц, ШИМ — 3840 Гц, 2772х1280) и флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500s. Аккумулятор емкостью 8500 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку на 100 Вт.

Цены и изображения Poco X8 Pro и X8 Pro Max с сайта бельгийского ритейлера Фото: gsmarena.com

Poco X8 Pro получился более компактным: телефон получит 6,59-дюймовый экран (2756х1268, 120 Гц) и предтоповый чип Dimensity 8500. Батарея на 6500 мАч обеспечит отличную выносливость. Оба смартфона снимают на основную камеру с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. В наличии также 8-Мп сверхширик и 20-Мп селфи-модуль.

Цены в Европе уже известны благодаря утечке:

Poco X8 Pro

8/256 ГБ — €399.90

12/512 ГБ — €479.90

Poco X8 Pro Max

12/256 ГБ — €529.90

12/512 ГБ — €579.90

Ранее сообщалось, какие смартфоны оказались переоцененными для большинства. Новый опрос показал, что почти две трети пользователей считают флагманские смартфоны ненужными, несмотря на ряд преимуществ этих устройств.

Также рассказывали про скрытую проблему кремний-углеродных батарей. В последнее время выходит все больше смартфонов с очень емкими аккумуляторами (6000–10 000 мАч). При этом новинки остаются удивительно тонкими — все благодаря кремний-углеродной технологии. Но Apple, Samsung и Google до сих пор используют старые литий-ионные АКБ, на что есть основания.