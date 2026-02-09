Один із найкращих смартфонів 2026 року розсекречено: батарея 8500 мАг і потужний чип (фото)

У мережу потрапила інформація про майбутні хіти середнього класу від Xiaomi. Ціни та конфігурації пам'яті новинок опублікували передчасно.

Йдеться про Poco X8 Pro і X8 Pro Max. Останній обіцяє здивувати в плані автономності, пише GSMArena.

Судячи з модельних номерів, новинки стануть глобальними версіями китайських Redmi Turbo 5. Старшу модель X8 Pro Max оснастять 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з піковою яскравістю 3500 ніт (120 Гц, ШІМ — 3840 Гц, 2772х1280) і флагманським процесором MediaTek Dimensity 9500s. Акумулятор ємністю 8500 мАг підтримує надшвидку зарядку на 100 Вт.

Ціни та зображення Poco X8 Pro і X8 Pro Max із сайту бельгійського ритейлера Фото: gsmarena.com

Poco X8 Pro вийшов більш компактним: телефон отримає 6,59-дюймовий екран (2756х1268, 120 Гц) і передтоповий чип Dimensity 8500. Батарея на 6500 мАг забезпечить відмінну витривалість. Обидва смартфони знімають на основну камеру з роздільною здатністю 50 Мп і оптичною стабілізацією. У наявності також 8-Мп надширик і 20-Мп селфі-модуль.

Ціни в Європі вже відомі завдяки витоку:

Poco X8 Pro

8/256 ГБ — €399.90

12/512 ГБ — €479.90

Poco X8 Pro Max

12/256 ГБ — €529.90

12/512 ГБ — €579.90

Раніше повідомлялося, які смартфони виявилися переоціненими для більшості. Нове опитування показало, що майже дві третини користувачів вважають флагманські смартфони непотрібними, незважаючи на низку переваг цих пристроїв.

Також розповідали про приховану проблему кремній-вуглецевих батарей. Останнім часом виходить дедалі більше смартфонів з дуже ємними акумуляторами (6000-10 000 мАг). При цьому новинки залишаються напрочуд тонкими — все завдяки кремній-вуглецевій технології. Але Apple, Samsung і Google досі використовують старі літій-іонні АКБ, на що є підстави.