Смартфоны могут получить "солевой" аккумулятор: что известно о новой технологии

Команда исследователей из Франции разработала натрий-ионный аккумулятор формата 18650 (AA), который может хранить до 90 Вт-ч/кг и поддерживать 80% заряда после 2000 циклов.

Характеристики нового "солевого аккумулятора" очень близки к ранним литий-ионным батареям. Современные аккумуляторы для смартфонов предлагают плотность энергии 150-300 Вт-ч/кг, поэтому модели с натрий-ионным аккумулятором появятся не скоро. Однако такая перспектива существует, считают эксперты портала PhoneArena.

Известно о трех различных технологиях, которые называются "солевыми батареями". Первая использует расплавленную соль для хранения солнечной энергии в виде тепла в больших солнечных электростанциях, вторая использует соленую воду в качестве электролита, а третья заменяет литий на натрий в типичной конструкции литий-ионного аккумулятора.

Если первые два никогда не будут работать в небольших гаджетах, то третья технология вполне может питать смартфоны в будущем. Натрий-ионные аккумуляторы обещают быть дешевле и безопаснее.

Важно

Сколько работает смартфон с батареей 10 001 мАч: результат поразил экспертов (фото)

Это связано с тем, что натрий намного легче добывать и обрабатывать, чем литий. Кроме того, использование больших ионов натрия для транспортировки энергии означает, что натрий-ионные аккумуляторы могут заряжаться очень быстро по сравнению с литий-ионными аккумуляторами.

"В ближайшее время мы не увидим смартфон с натрий-ионным аккумулятором, не говоря уже об устройстве из серии Galaxy S26, но есть надежда", — считают в издании.

Сегодня на рынке уже есть карманные натрий-ионные аккумуляторы, но их емкость и производительность пока уступают литий-ионным аналогам. Инженерное препятствие, которое нужно преодолеть, — это плотность энергии. Речь идет о физическом ограничении, за пределами которого просто невозможно упаковать больше ионов натрия в определенном пространстве.

Напомним, в последнее время выходит все больше смартфонов с очень емкими кремний-углеродными аккумуляторами.

Фокус также сообщал, что смартфоны скоро могут получить твердотельные батареи, которые значительно безопаснее, чем литий-ионные.