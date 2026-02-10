Смартфони можуть отримати "сольовий" акумулятор: що відомо про нову технологію

Команда дослідників з Франції розробила натрій-іонний акумулятор формату 18650 (AA), який може зберігати до 90 Вт·год/кг та підтримувати 80% заряду після 2000 циклів.

Характеристики нового "сольового акумулятора" дуже близькі до ранніх літій-іонних батарей. Сучасні акумулятори для смартфонів пропонують щільність енергії 150–300 Вт·год/кг, тож моделі з натрій-іонним акумулятором з'являться не скоро. Однак така перспектива існує, вважають експерти порталу PhoneArena.

Відомо про три різні технології, які називаються "сольовими батареями". Перша використовує розплавлену сіль для зберігання сонячної енергії у вигляді тепла у великих сонячних електростанціях, друга використовує солону воду як електроліт, а третя замінює літій на натрій у типовій конструкції літій-іонного акумулятора.

Якщо перші два ніколи не працюватимуть у невеликих гаджетах, то третя технологія цілком може живити смартфони у майбутньому. Натрій-іонні акумулятори обіцяють бути дешевшими та безпечнішими.

Це пов'язано з тим, що натрій набагато легше видобувати та обробляти, ніж літій. Окрім того, використання більших іонів натрію для транспортування енергії означає, що натрій-іонні акумулятори можуть заряджатися дуже швидко порівняно з літій-іонними акумуляторами.

"Найближчим часом ми не побачимо смартфон з натрій-іонним акумулятором, не кажучи вже про пристрій із серії Galaxy S26, але є надія", — вважають у виданні.

Сьогодні на ринку вже є кишенькові натрій-іонні акумулятори, але їхня ємність та продуктивність поки поступаються літій-іонним аналогам. Інженерна перешкода, яку потрібно подолати, — це густина енергії. Йдеться про фізичне обмеження, за межами якого просто неможливо упакувати більше іонів натрію в певному просторі.

Нагадаємо, останнім часом виходить дедалі більше смартфонів з дуже ємними кремній-вуглецевими акумуляторами.

Фокус також повідомляв, що смартфони скоро можуть отримати твердотільні батареї, які є значно безпечнішими, ніж літій-іонні.