Эти настройки Android замедляют ваши смартфоны: как их отключить в два клика (фото)

ОС Android предлагает множество интеллектуальных функций, многие из которых не нужны. Есть способы оптимизировать устройство.

Эксперт портала MakeUseOf выделила ряд опций, отключение которых может заметно "оживить" ваш смартфон, особенно если это бюджетная модель или устройство, которому несколько лет.

Фоновые процессы и диагностика

Рекомендуется отключить "Данные об использовании и диагностике". Эта функция помогает Google отлавливать баги, но для этого телефон постоянно ведет журнал активности в фоновом режиме. На флагманах это незаметно, но на более слабых устройствах отключение этой опции делает работу интерфейса более плавной.

Второй неочевидный "пожиратель" ресурсов — "Сканирование устройств поблизости". Смартфон непрерывно ищет Bluetooth-аксессуары и другие гаджеты, даже если вы не собираетесь к ним подключаться. Это не дает процессору переходить в режим глубокого сна, расходуя заряд впустую.

Виртуальная память (RAM Plus)

Особое внимание стоит уделить функции расширения памяти, известной как RAM Plus (есть у Samsung, Xiaomi и других брендов). Она использует часть медленной постоянной памяти (хранилища) как виртуальную оперативную.

В реальности, если у вашего смартфона уже есть 8 ГБ физической ОЗУ или больше, эта функция скорее вредит, чем помогает. Память хранилища работает медленнее оперативной, и активное использование своп-файла может вызывать подергивания интерфейса и лишний нагрев. Отключение RAM Plus часто делает отклик системы мгновенным. К тому же накопитель лучше освободить для приложений или файлов.

Синхронизация и "оптимизация"

Также рекомендуется пересмотреть настройки автосинхронизации аккаунтов. Постоянное обновление заметок, календарей и контактов для всех учетных записей тратит некоторые ресурсы. Лучше оставить автосинхронизацию только для основного аккаунта.

Кроме того, владельцам Samsung стоит проверить раздел "Скорость обработки". Режим "Оптимизированный" часто урезает частоты процессора ради экономии энергии, что приводит к лагам в играх и тяжелых приложениях. Переключение на "Высокую" или "Максимальную" скорость может вернуть плавность. То же касается и функции "Адаптивная батарея" (Adaptive Battery): иногда она слишком агрессивно "усыпляет" нужные приложения, из-за чего уведомления приходят с задержкой, а запуск программ замедляется.

