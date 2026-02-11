Ці налаштування Android сповільнюють ваші смартфони: як їх відключити у два кліки (фото)

ОС Android пропонує безліч інтелектуальних функцій, багато з яких не потрібні. Є способи оптимізувати пристрій.

Експертка порталу MakeUseOf виділила низку опцій, вимкнення яких може помітно "оживити" ваш смартфон, особливо якщо це бюджетна модель або пристрій, якому кілька років.

Фонові процеси та діагностика

Рекомендується відключити "Дані про використання та діагностику". Ця функція допомагає Google відловлювати баги, але для цього телефон постійно веде журнал активності у фоновому режимі. На флагманах це непомітно, але на слабших пристроях вимкнення цієї опції робить роботу інтерфейсу більш плавною.

Другий неочевидний "пожирач" ресурсів — "Сканування пристроїв поблизу". Смартфон безперервно шукає Bluetooth-аксесуари та інші гаджети, навіть якщо ви не збираєтеся до них підключатися. Це не дає процесору переходити в режим глибокого сну, витрачаючи заряд даремно.

Віртуальна пам'ять (RAM Plus)

Особливу увагу варто приділити функції розширення пам'яті, відомої як RAM Plus (є у Samsung, Xiaomi та інших брендів). Вона використовує частину повільної постійної пам'яті (сховища) як віртуальну оперативну.

У реальності, якщо у вашого смартфона вже є 8 ГБ фізичної ОЗП або більше, ця функція скоріше шкодить, ніж допомагає. Пам'ять сховища працює повільніше за оперативну, і активне використання своп-файлу може спричиняти посмикування інтерфейсу та зайве нагрівання. Вимкнення RAM Plus часто робить відгук системи миттєвим. До того ж накопичувач краще звільнити для додатків або файлів.

Налаштування Android, які можна оптимізувати: надсилання діагностичних даних, сканування пристроїв поблизу, синхронізація акаунтів Google, Адаптивна батарея Фото: makeuseof.com

Синхронізація та "оптимізація"

Також рекомендується переглянути налаштування автосинхронізації акаунтів. Постійне оновлення заміток, календарів і контактів для всіх облікових записів витрачає деякі ресурси. Краще залишити автосинхронізацію тільки для основного акаунта.

Крім того, власникам Samsung варто перевірити розділ "Швидкість обробки". Режим "Оптимізований" часто урізає частоти процесора заради економії енергії, що призводить до лагів в іграх і важких додатках. Перемикання на "Високу" або "Максимальну" швидкість може повернути плавність. Те саме стосується і функції "Адаптивна батарея" (Adaptive Battery): іноді вона надто агресивно "присипляє" потрібні застосунки, через що сповіщення надходять із затримкою, а запуск програм сповільнюється.

Раніше повідомлялося, що бюджетний Android-планшет виявився не гіршим за iPad. Новий планшет середнього класу OnePlus Pad Go 2 протестували журналісти. Це цікава альтернатива дорожчим iPad, яка не поступається їм на практиці в головних завданнях.