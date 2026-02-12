Самый недооцененный смартфон года: какую модель выбрать вместо Xiaomi и Motorola (фото)

Google Pixel 9a был одним из незамеченных смартфонов 2025 года. Он появился на рынке рано, получил высокую оценку, но затем был бесцеремонно отброшен в сторону с появлением серии Pixel 10.

Pixel 10a может оказаться провалом, считает эксперт Энди Боксалл из androidpolice.com. Модель Pixel 9a слишком быстро забыли, а зря, пишет специалист.

В целом, 9a хороший продукт. Экран действительно яркий, имеет частоту обновления 120 Гц и разумный размер. Google Tensor G4 — это тот же чип, что и в серии Pixel 9, и он вполне производительный. Батарея поддерживает беспроводную зарядку, и в комплект входят семь лет основных обновлений программного обеспечения.

"Но самое главное — это форма и малый вес", — акцентирует автор.

Плоский модуль камеры — редкость, но очень кстати для современного телефона, а в сочетании с весом в 186 г телефон помещается в карман, и он не перевешивает, как более ориентированные на камеру модели.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: androidpolice.com

От плавной работы Android 16 до приятной тактильной отдачи, данный смартфон — удобный и простой в использовании, а в сочетании с хорошими характеристиками, современными функциями и разумной ценой он просто идеален, считает Боксалл.

"Если Pixel 9a так хорош, почему кажется, что о нем забыли?", — задается вопросом эксперт.

Дело в том, что серия Pixel 10 была самой сбалансированной линейкой смартфонов за последние несколько лет. Несмотря на разницу в цене между Pixel 10 за 799 долларов и Pixel 9a за 499 долларов, было сложно рекомендовать "старый" телефон тому, у кого есть немного лишних денег. Тем не менее, автор порекомендовал Pixel 9a другу, который несколько лет переключался между недорогими телефонами Xiaomi, Realme и Motorola. В итоге он расхваливал этот маленький телефон, особенно в плане программного обеспечения. Он не технарь, но человек, который ценит соотношение цены и качества, а Pixel 9a обладает этим в избытке.

От OnePlus 15R и Apple iPhone SE (2022) до выгодных предложений на Galaxy S24 FE и необычного Nothing Phone 3a Pro, ценовой диапазон около 500 долларов не только конкурентоспособен, но и ярче и насыщеннее, чем флагманские модели с богатыми характеристиками. И Pixel 9a может стать отличным вариантом, для тех, кто ценит качество по разумной цене.

