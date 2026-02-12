Найбільш недооцінений смартфон року: яку модель вибрати замість Xiaomi і Motorola (фото)

Google Pixel 9a був одним із непомічених смартфонів 2025 року. Він з'явився на ринку рано, отримав високу оцінку, але потім був безцеремонно відкинутий убік з появою серії Pixel 10.

Pixel 10a може виявитися провалом, вважає експерт Енді Боксалл з androidpolice.com. Модель Pixel 9a занадто швидко забули, а даремно, пише фахівець.

Загалом, 9a хороший продукт. Екран справді яскравий, має частоту оновлення 120 Гц і розумний розмір. Google Tensor G4 — це той самий чип, що і в серії Pixel 9, і він цілком продуктивний. Батарея підтримує бездротову зарядку, і в комплект входять сім років основних оновлень програмного забезпечення.

"Але найголовніше — це форма і мала вага", — акцентує автор.

Плоский модуль камери — рідкість, але дуже доречний для сучасного телефону, а в поєднанні з вагою в 186 г телефон поміщається в кишеню, і він не переважує, як більш орієнтовані на камеру моделі.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: androidpolice.com

Від плавної роботи Android 16 до приємної тактильної віддачі, цей смартфон — зручний і простий у використанні, а в поєднанні з хорошими характеристиками, сучасними функціями і розумною ціною він просто ідеальний, вважає Боксалл.

"Якщо Pixel 9a такий гарний, чому здається, що про нього забули?", — задається питанням експерт.

Річ у тім, що серія Pixel 10 була найбільш збалансованою лінійкою смартфонів за останні кілька років. Незважаючи на різницю в ціні між Pixel 10 за 799 доларів і Pixel 9a за 499 доларів, було складно рекомендувати "старий" телефон тому, у кого є трохи зайвих грошей. Проте автор порекомендував Pixel 9a другу, який кілька років перемикався між недорогими телефонами Xiaomi, Realme і Motorola. У підсумку він розхвалював цей маленький телефон, особливо в плані програмного забезпечення. Він не технар, але людина, яка цінує співвідношення ціни та якості, а Pixel 9a володіє цим у надлишку.

Від OnePlus 15R і Apple iPhone SE (2022) до вигідних пропозицій на Galaxy S24 FE і незвичайного Nothing Phone 3a Pro, ціновий діапазон близько 500 доларів не тільки конкурентоспроможний, а й яскравіший і насиченіший, ніж флагманські моделі з багатими характеристиками. І Pixel 9a може стати відмінним варіантом, для тих, хто цінує якість за розумною ціною.

