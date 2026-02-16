Не просто повербанк: представлено необычное натрий-ионное зарядное устройство (фото)
Sodiumfrostglow выглядит как обычный фонарик, однако его можно использовать как повербанк во время отключений электроэнергии.
Sodiumfrostglow разработан для работы при экстремально низких температурах, что стало возможным благодаря натрий-ионному аккумулятору. Разработчики уже запустили краудфандинговую компанию на Kickstarter и Indiegogo, пишет портал Notebookcheck.
Сообщается, что Sodiumfrostglow может служить источником света более девяти часов подряд при температуре до -40°С. Встроенный светодиод имеет яркость 2500 люмен.
Производитель обещает, что этот аккумулятор сохранит 88% емкости при -40°С, тогда как обычные литиевые аккумуляторы сохраняют лишь около 15% своей емкости при таких условиях. В целом батарея может выдержать более 3000 циклов зарядки.
Sodiumfrostglow может похвастаться емкостью 10 000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Кроме того, он может служить повербанком, заряжая другие устройства с мощностью 5 Вт.
