Не просто повербанк: представлено незвичайний натрій-іонний зарядний пристрій (фото)

Sodiumfrostglow виглядає як звичайний ліхтарик, однак його можна використовувати як повербанк під час відключень електроенергії.

Sodiumfrostglow розроблений для роботи за екстремально низьких температур, що стало можливим завдяки натрій-іонному акумулятору. Розробники вже запустили краудфандингову компанію на Kickstarter та Indiegogo, пише портал Notebookcheck.

Ліхтарик з функцією повербанка

Повідомляється, що Sodiumfrostglow може слугувати джерелом світла понад дев'ять годин поспіль за температури до -40°С. Вбудований світлодіод має яскравість 2500 люмен.

Виробник обіцяє, що цей акумулятор збереже 88% ємності за -40°С, тоді як звичайні літієві акумулятори зберігають лише близько 15% своєї ємності за таких умов. Загалом батарея може витримати понад 3000 циклів зарядки.

Sodiumfrostglow може похвалитися ємністю 10 000 мАг та підтримує зарядку потужністю 10 Вт. Окрім того, він може слугувати повербанком, заряджаючи інші пристрої з потужністю 5 Вт.

