Неожиданно: новый смартфон Motorola оказался в разы лучше моделей Galaxy (фото)

Motorola выпустила интересный смартфон новой серии Signature. По качеству исполнения, материалам и "начинке" аппарат способен потеснить признанных лидеров рынка.

Гаджет выделяется уникальным подходом к дизайну, защите и программной поддержке, хотя и не лишен спорных моментов в производительности, пишут эксперты GSMArena.

Дизайн и дисплей

Главная особенность новинки — корпус. Motorola не ограничилась спецификацией IP68, добавив сертификацию IP69 (защита от мойки под высоким давлением) и военный стандарт прочности MIL-STD-810H. При этом телефон остался изящным: толщина всего 7 мм, рамка из алюминия, а задняя панель имеет приятную текстуру "под ткань" или дерево, разработанную совместно с Pantone.

Дисплей — 6,8-дюймовая LTPO AMOLED-матрица со впечатляющей частотой обновления 165 Гц. Для гейминга это работает: утилита Gametime позволяет выставить предельную герцовку для любых приложений и игр. В поддерживаемых тайтлах это видно, однако в стандартных программах — не всегда. 120 Гц в системе отображаются стабильно, а это уже отличный баланс между плавность и сохранением энергии.

Пиковая яркость заявлена на уровне 6200 нит (в реальных тестах — около 1518 нит в авторежиме), поддерживается Dolby Vision. Это один из лучших экранов на рынке для потребления контента.

Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Производительность и софт

Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Gen 5. Важно отметить, что это не топовая версия Elite, а чуть менее разогнанный вариант. В паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти он выдает отличную производительность в повседневных задачах, но в стресс-тестах смартфон склонен к сильному нагреву и троттлингу (сбросу частот) под длительной нагрузкой.

Зато программная часть безупречна: "чистая" ОС Android 16 с оболочкой Hello UI. Motorola впервые обеспечивает 7 лет обновлений Android, что ставит ее в один ряд с Google и Samsung. Также имеется мощный режим Smart Connect для превращения телефона в ПК при подключении к монитору.

Опрос Считаете ли вы "Дія" и подобные продукты безопасными? Опрос открыт до Да Нет Голосувати

Камеры

Motorola Signature оснащен четырьмя камерами, и все они имеют разрешение 50 Мп.

Основная: Сенсор Sony LYT-828 (1/1.28") с диафрагмой f/1.6 — делает великолепные снимки днем и ночью, с отличным естественным размытием фона. Телефото: 3-кратный оптический зум с высокой детализацией и возможностью макросъемки. Ультраширик: Очень широкий угол обзора (12 мм) с автофокусом. Фронтальная: Одна из лучших на рынке, с автофокусом и высокой четкостью.

Фоточасть эксперты оценили очень высоко, а вот видеосъемка пока страдает от избыточного контраста и средней детализации, хотя стабилизация работает отлично.

Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Автономность и выводы

Аккумулятор емкостью 5200 мАч показал себя лучше, чем батарея Galaxy S25 Ultra. В тесте активного использования смартфон продержался более 16 часов. Поддерживается быстрая проводная зарядка 90 Вт (88% за 30 минут) и беспроводная на 50 Вт.

Motorola Signature — своего рода глоток свежего воздуха в мире однотипных флагманов. Это выбор для тех, кто ценит тактильные ощущения, дизайн и чистый софт выше, чем сухие цифры бенчмарков.

Плюсы:

Премиальная сборка с уникальной защитой IP69 и MIL-STD-810H.

Качественный OLED-экран 165 Гц без мерцания.

7 лет обновлений ОС Android.

Отличные фотовозможности всех четырех камер.

Громкие стереодинамики с настройкой Bose.

Минусы:

Сильный нагрев и троттлинг в тяжелых играх.

Качество видео уступает конкурентам от Apple и Samsung.

Высокая цена на старте продаж (~1000 евро).

Ранее рассказывали про лучшие смартфоны начала 2026 года. Производители смартфонов задают интересные тренды в 2026 году: сверхъемкие аккумуляторы, тонкие корпуса, игровые функции. Фокус собрал пятерку самых впечатляющих новинок, которые уже поступили в продажу или готовятся к выходу.