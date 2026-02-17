Несподівано: новий смартфон Motorola виявився в рази кращим за моделі Galaxy (фото)

Motorola випустила цікавий смартфон нової серії Signature. За якістю виконання, матеріалами і "начинкою" апарат здатний потіснити визнаних лідерів ринку.

Гаджет виділяється унікальним підходом до дизайну, захисту та програмної підтримки, хоча й не позбавлений спірних моментів у продуктивності, пишуть експерти GSMArena.

Дизайн і дисплей

Головна особливість новинки — корпус. Motorola не обмежилася специфікацією IP68, додавши сертифікацію IP69 (захист від миття під високим тиском) і військовий стандарт міцності MIL-STD-810H. При цьому телефон залишився витонченим: товщина всього 7 мм, рамка з алюмінію, а задня панель має приємну текстуру "під тканину" або дерево, розроблену спільно з Pantone.

Дисплей — 6,8-дюймова LTPO AMOLED-матриця з вражаючою частотою оновлення 165 Гц. Для геймінгу це працює: утиліта Gametime дає змогу виставити граничну герцовку для будь-яких додатків та ігор. У підтримуваних тайтлах це видно, однак у стандартних програмах — не завжди. 120 Гц у системі відображаються стабільно, а це вже чудовий баланс між плавність і збереженням енергії.

Пікова яскравість заявлена на рівні 6200 ніт (у реальних тестах — близько 1518 ніт в авторежимі), підтримується Dolby Vision. Це один із найкращих екранів на ринку для споживання контенту.

Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Продуктивність і софт

Усередині встановлено процесор Snapdragon 8 Gen 5. Важливо відзначити, що це не топова версія Elite, а трохи менш розігнаний варіант. У парі з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті він видає чудову продуктивність у повсякденних завданнях, але в стрес-тестах смартфон схильний до сильного нагрівання і троттлінгу (скидання частот) під тривалим навантаженням.

Зате програмна частина бездоганна: "чиста" ОС Android 16 з оболонкою Hello UI. Motorola вперше забезпечує 7 років оновлень Android, що ставить її в один ряд з Google і Samsung. Також є потужний режим Smart Connect для перетворення телефону на ПК при підключенні до монітора.

Камери

Motorola Signature оснащений чотирма камерами, і всі вони мають роздільну здатність 50 Мп.

Основна: Сенсор Sony LYT-828 (1/1.28") з діафрагмою f/1.6 — робить чудові знімки вдень і вночі, з чудовим природним розмиттям фону. Телефото: 3-кратний оптичний зум з високою деталізацією і можливістю макрозйомки. Ультраширик: Дуже широкий кут огляду (12 мм) з автофокусом. Фронтальна: Одна з найкращих на ринку, з автофокусом і високою чіткістю.

Фоточастину експерти оцінили дуже високо, а ось відеозйомка поки що страждає від надлишкового контрасту і середньої деталізації, хоча стабілізація працює відмінно.

Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Автономність і висновки

Акумулятор ємністю 5200 мАг показав себе краще, ніж батарея Galaxy S25 Ultra. У тесті активного використання смартфон протримався понад 16 годин. Підтримується швидка дротова зарядка 90 Вт (88% за 30 хвилин) і бездротова на 50 Вт.

Motorola Signature — свого роду ковток свіжого повітря у світі однотипних флагманів. Це вибір для тих, хто цінує тактильні відчуття, дизайн і чистий софт вище, ніж сухі цифри бенчмарків.

Плюси:

Преміальна збірка з унікальним захистом IP69 і MIL-STD-810H.

Якісний OLED-екран 165 Гц без мерехтіння.

7 років оновлень ОС Android.

Відмінні фотоможливості всіх чотирьох камер.

Гучні стереодинаміки з налаштуванням Bose.

Мінуси:

Сильне нагрівання і троттлінг у важких іграх.

Якість відео поступається конкурентам від Apple і Samsung.

Висока ціна на старті продажів (~1000 євро).

