Не только заряжает гаджеты: представлен повербанк с необычной функцией (фото)

Компания Ugreen представила на выставке CES 2026 магнитный портативный аккумулятор Ugreen MagFlow с искусственным интеллектом (ИИ) для записи голоса (AI Voice Recording Magnetic Power Bank).

Производитель утверждает, что новый повербанк Ugreen MagFlow может записывать голосовые заметки, переводить на разные языки и самостоятельно обобщать аудио. Об этом пишет The Gadgeteer.

Обновленный MagFlow получил аккумулятор емкостью 10 000 мАч, как у существующей модели Qi2 25W MagFlow. Цифровой дисплей позволяет отслеживать уровень заряда батареи и скорость зарядки в режиме реального времени. Однако о порту USB-C для проводной зарядки пока нет никаких упоминаний.

Основной особенностью Ugreen MagFlow является возможность записи голоса. Сообщается, что встроенный ИИ обрабатывает аудио и создает краткое изложение на лету. Пока Ugreen не объясняет, что происходит с аудиоданными после их сохранения.

Текущий повербанк Ugreen MagFlow — текущий повербанк Ugreen MagFlow Фото: UGREEN

Как отмечают в издании, новый MagSafe, вероятно, может заинтересовать людей, которые ежедневно носят с собой повербанк и иногда хотят записывать голосовые сообщения, не доставая телефон. Это могут быть фрилансеры, которые перескакивают между встречами в кафе, консультанты, которые обсуждают звонки с клиентами подряд, или создатели контента, которые диктуют сценарии в дороге.

"Узкая группа. Но потребность реальная, и никто другой сейчас не заполняет именно этот пробел", — считают авторы.

Эксперты портала также отметили, что пользователи, которые заботятся о конфиденциальности, также имеют вескую причину воздержаться Повербанк со встроенным микрофоном вызывает сложные вопросы относительно того, когда он прослушивает музыку, куда попадают записи и кто может к ним получить доступ.

Напомним, новое зарядное устройство Sodiumfrostglow выглядит как обычный фонарик, однако его можно использовать как повербанк.

Фокус также сообщал, что Anker разработала повербанк емкостью 25 000 мАч и мощностью 165 Вт, который идеально подходит для зарядки ноутбука.