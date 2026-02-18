Не лише заряджає гаджети: представлено повербанк з незвичайною функцією (фото)

Компанія Ugreen представила на виставці CES 2026 магнітний портативний акумулятор Ugreen MagFlow із штучним інтелектом (ШІ) для запису голосу (AI Voice Recording Magnetic Power Bank).

Виробник стверджує, що новий повербанк Ugreen MagFlow може записувати голосові нотатки, перекладати різними мовами та самостійно узагальнювати аудіо. Про це пише The Gadgeteer.

Оновлений MagFlow отримав акумулятор ємністю 10 000 мАг, як у існуючої моделі Qi2 25W MagFlow. Цифровий дисплей дозволяє відстежувати рівень заряду батареї та швидкість заряджання в режимі реального часу. Однак про порт USB-C для дротової зарядки поки немає жодних згадок.

Основною особливістю Ugreen MagFlow є можливість запису голосу. Повідомляється, що вбудований ШІ обробляє аудіо та створює короткий виклад на льоту. Наразі Ugreen не пояснює, що відбувається з аудіоданими після їх збереження.

Поточний повербанк Ugreen MagFlow Фото: UGREEN

Як зазначають у виданні, новий MagSafe, йовірно, може зацікавити людей, які щодня носять з собою повербанк та іноді хочуть записувати голосові повідомлення, не дістаючи телефон. Це можуть бути фрілансери, які перескакують між зустрічами в кав'ярні, консультанти, які обговорюють дзвінки з клієнтами поспіль, чи творці контенту, які диктують сценарії в дорозі.

"Вузька група. Але потреба реальна, і ніхто інший зараз не заповнює саме цю прогалину", — вважають автори.

Експерти порталу також наголосили, що користувачі, які дбають про конфіденційність, також мають вагому причину утриматися Повербанк із вбудованим мікрофоном викликає складні питання щодо того, коли він прослуховує музику, куди потрапляють записи та хто може до них отримати доступ.

