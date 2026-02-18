Samsung Galaxy S26 Ultra порадует неожиданными апгрейдами: что изменится (фото)

Характеристики линейки Galaxy S26 ранее утекли в сеть, но у флагманов обнаружились и другие интересные особенности.

PhoneArena приводит семь неочевидных улучшений, способных сделать Galaxy S26 Ultra более привлекательным гаджетом.

Экран нового поколения

Главной визуальной инновацией должен стать переход на OLED-панели версии M14. Это первое крупное обновление технологии дисплея за последние годы (серии S24 и S25 использовали M13). Новая матрица, уже протестированная на OnePlus 15, способна выдавать пиковую яркость до 3500 нит, что превосходит показатели предшественника.

В дополнение к яркости ожидается улучшение фирменного антибликового покрытия. В сочетании с возросшей яркостью и новой функцией Privacy Display повышенную читаемость на солнце и защиту от посторонних глаз.

Samsung Galaxy S26 Ultra (иллюстративное фото) Фото: Tom's Guide

Быстродействие

Еще одним важным изменением может стать внедрение памяти стандарта UFS 4.1. Хотя S25 Ultra использовал быстрый UFS 4.0, новая версия накопителя обеспечивает улучшенную стабильность и скорость операций ввода/вывода, что пригодится тяжелых задачах.

Известно, что смартфон получит мощный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, который склонен к троттлингу. Чтобы обуздать флагманский процессор, инженерам Samsung, вероятно, придется значительно увеличить испарительную камеру и переработать систему терморегулирования. Охлаждение будет критичным для стабильно высокой производительности.

ИИ, камера и эксклюзивы

Поскольку S26 Ultra позиционируется как ультимативное ИИ-устройство, логичным шагом станет интеграция выделенного аппаратного ускорителя для нейросетей. Это разгрузит основной процессор и сэкономит заряд батареи при обработке задач на устройстве.

В блоке камер масштабных аппаратных замен не ожидается, но ставка будет сделана на программные алгоритмы. Эксперты ожидают, что динамический диапазон и качество видеосъемки ночью станет лучше, чтобы сравняться с конкурирующими фотофлагманами.

Наконец, дизайн. Утекшие в сеть стандартные расцветки многие называют скучными. Ожидается, что Samsung традиционно исправит ситуацию запуском ярких эксклюзивных цветов, доступных только в официальном онлайн-магазине бренда.

Ранее сообщалось в деталях, чего ждать от новинок Samsung. Анонс смартфонов серии Galaxy S26 состоится 25 февраля. В сеть утекли практически полные технические характеристики гаджетов